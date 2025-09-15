Φάμελλος για Κουγιουμτσίδη: «Η επιτυχία του αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει η νέα γενιά, όταν έχει πίστη στις δυνάμεις της»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Φάμελλος για Κουγιουμτσίδη: «Η επιτυχία του αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει η νέα γενιά, όταν έχει πίστη στις δυνάμεις της»

«Θερμά συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη, που σε ηλικία μόλις 23 ετών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης» έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την τεράστια επιτυχία του αθλητή της Ελευθέρας Πάλης.

«Τα νιάτα της Ελλάδας συνεχίζουν να μας κάνουν υπερήφανους! Η επιτυχία του αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει η νέα γενιά, όταν έχει πίστη στις δυνάμεις της, επιμονή και αφοσίωση. Συγχαρητήρια Γιώργο! Το μέλλον σου ανήκει» αναφέρει ο Σ. Φάμελλος.

