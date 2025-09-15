Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Κουγιουμτσίδη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην ελευθέρα πάλη – «Έγραψε ιστορία»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον αθλητή της Ελευθέρας Πάλης, Γιώργο Κουγιουμτσίδη, για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην κατηγορία των 79 κιλών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης στο Ζάγκρεμπ.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: “Συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη που έγραψε απόψε ιστορία, χαρίζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης, στο Ζάγκρεμπ. Κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στα 79κ. Ελευθέρας. Σε ευχαριστούμε που μας έκανες υπερήφανους!”.

 

22:30 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

