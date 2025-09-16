ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα – Νεκροί οι 3 επιβαίνοντες – ΒΙΝΤΕΟ

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σήμερα σκάφος βενεζουελάνικου καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών το οποίο κατευθυνόταν προς τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τρεις επιβαίνοντες σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, συμπληρώνοντας ότι η επιχείρηση διεξήχθη σε διεθνή ύδατα.

#ATENCIÓN | El presidente Donald Trump confirma un segundo ataque de Estados Unidos contra una embarcación de Venezuela que transportaba drogas en aguas internacionales del Caribe. “Resultó en 3 terroristas masculinos abatidos”, dijo. https://t.co/fcFbGKzsMo pic.twitter.com/tj1o2EbriO

— NTN24 (@NTN24) September 15, 2025