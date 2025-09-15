Ειρήνη Μουρτζούκου: Οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Παναγιωτάκη, οι νέες μαρτυρίες και όσα είπε η ίδια μέσα από την φυλακή

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, καθώς ανοίγει και πάλι ο φάκελος της υπόθεσης θανάτου του μικρού Παναγιώτη, μετά το πόρισμα των ιατροδικαστών. Η μητέρα του κλήθηκε και για συμπληρωματική κατάθεση, ενώ η αστυνομία κατέσχεσε τα κινητά τηλέφωνα της ίδιας και της γιαγιάς του μικρού.

Συγκεκριμένα, μετά το νέο ιατροδικαστικό πόρισμα, που δείχνει ότι ανθρώπινο χέρι έκοψε την ανάσα του άτυχου παιδιού προκαλώντας του ασφυξία, η μητέρα του παιδιού κλήθηκε από τις Αστυνομικές Αρχές Αμαλιάδας να δώσει νέες διευκρινίσεις για την υπόθεση.

Ακόμη, μετά την εισαγγελική απόφαση για άρση απορρήτου των επικοινωνιών, οι Αρχές κατάσχεσαν τα κινητά τηλέφωνα και της μητέρας, αλλά και της γιαγιάς του μικρού Παναγιώτη. Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι μέσα από την ανάλυση των δεδομένων θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση. Στόχος είναι να εντοπιστούν ακόμη και διαγραμμένοι φάκελοι και μηνύματα που έχουν ανταλλάξει οι δύο πλευρές.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις τυχόν συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ Πόπης και Ειρήνης Μουρτζούκου, ειδικά την ημέρα που βρέθηκε νεκρό το άτυχο παιδί, καθώς θεωρούνται καθοριστικές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τι είπε μέσα από την φυλακή

Παράλληλα, μετά την προφυλάκισή της, για 4 θανάτους παιδιών και μια απόπειρα, μέσα από τις φυλακές η Ειρήνη μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, επιμένοντας ότι δεν έχει εμπλοκή στον θάνατο του Παναγιωτάκη και έχει στοιχεία να το αποδείξει.

«Είμαι χάλια. Προσπαθώ να προσαρμοστώ στην καθημερινότητα», ανέφερε αρχικά, εξηγώντας πως βρίσκεται στο ίδιο κελί με άλλες δύο γυναίκες. Αν και στην αρχή υπήρξαν εντάσεις, όπως λέει, πλέον έχει βρει μια ισορροπία: «Στην αρχή είχαμε κάποιες καταστάσεις, μετά όχι. Με ορισμένες έχω καλή σχέση – όχι με όλες».

Όσον αφορά την επικοινωνία της με τον έξω κόσμο, η ίδια αποκάλυψε πως έχει απομακρυνθεί από όλους: «Δεν έχω με κανέναν… Πέρα από τον δικηγόρο που μιλάω λίγο για την υπόθεση, τι θα γίνει στις απολογίες. Γιατί μόνο σε αυτόν έχω εμπιστοσύνη πλέον. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν άλλο», είπε, συμπληρώνοντας ότι θεωρεί άδικη την κράτησή της. «Μπορώ να αποδείξω την αθωότητά μου», τονίζει χαρακτηριστικά, ενώ ερωτηθείσα για την πολύκροτη υπόθεση του Παναγιωτάκη, λέει: «Το έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχω πειράξει ποτέ αυτό το παιδί και ούτε πρόκειται. Πιστεύω τις επόμενες ημέρες να φανεί».

Σχετικά με τα συναισθήματά της προς τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της, δεν έκρυψε την πικρία της λέγοντας πως «σε πολλούς ανθρώπους κρατάω κακία, αλλά δεν θα κάτσω να πω ονόματα. Περιμένω τη Δικαιοσύνη να δω τι θα γίνει. Περιμένω».

Ξεσπά η μητέρα του Παναγιωτάκη

Από την μεριά της, η μητέρα του Παναγιωτάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» τόνισε ότι: «Δύο άτομα ήμασταν στο σπίτι. Εγώ ήμουν στο μπάνιο και στην αυλή κάνοντας δουλειές και η Ειρήνη ήταν εκεί. Άρα η Ειρήνη».

Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι γείτονας της οικογένειας από την Αμαλιάδα, περιέγραψε άλλη εικόνα την ημέρα που η μητέρα του παιδιού και η Ειρήνη Μουρτζούκου μετέφεραν τον Παναγιώτη στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, όπως είχε δηλώσει γείτονας μεταξύ άλλων τότε: «Ακούω βρισιές από την φωνή της Καλλιόπης και να βλαστημάει το παιδί, αισχρόλογα δηλαδή. Βλέπω την Καλλιόπη στην πόρτα, το παιδί ήταν νεκρό την ώρα εκείνη».

Το νέο πόρισμα

Το νέο πόρισμα καταλήγει ότι ο αρχικός παθολογικός μηχανισμός θανάτου του παιδιού που υποστήριζε η πρώτη ιατροδικαστική έκθεση δεν επιβεβαιώνεται. Τοξικολογικά ευρήματα αποκλείουν τόσο την δηλητηρίαση, όσο και τον θάνατο από μηχανικά ή άλλα αίτια. Έτσι, οι 3 ιατροδικαστές της Επιτροπής υποστηρίζουν ότι ο ασφυκτικός μηχανισμός είναι αιτία συμβατή με τα ευρήματα θανάτου του μικρού.

«Δεν θα το αφήσω έτσι» λέει ο πατέρας του Παναγιωτάκη

Ο πατέρας του μικρού Παναγιώτη, μετά το πόρισμα της Τριμελούς Επιτροπής που «δείχνει» δολοφονία, ζητά να τιμωρηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στον θάνατό του.

«Πίστευα από την αρχή ότι ήταν εγκληματική ενέργεια. Δεν θα το αφήσω έτσι. Το χέρι που αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού μου να τιμωρηθεί με τον χειρότερο τρόπο. Να τιμωρηθούν και οι ψευδομάρτυρες και οι ιατροδικαστές. Πλέον εγώ δεν έχω ζωή, έφυγε το παιδί μου… δεν έχω τίποτα άλλο. Γιατί στέρησαν το φως του παιδιού μου;», δήλωσε ο πατέρας του μικρού.

Νέες μαρτυρίες μιλούν για την εμπλοκή της σε θάνατο κι άλλου βρέφους

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις μαρτυρίες δύο γυναικών στην ίδια εκπομπή, η Ειρήνη Μουρτζούκου φέρεται να αποπειράθηκε να δολοφονήσει ακόμη ένα παιδί το 2017.

«Μια μέρα ήμασταν στο σπίτι και είδαμε την Ειρήνη Μουρτζούκου στην τηλεόραση, όταν είχε εμφανιστεί να πει το δράμα της για τα δύο παιδιά που είχε χάσει. Αμέσως αναρωτηθήκαμε αν ήταν η ίδια που είχε κάνει κακό στα παιδιά της. Τότε η κουνιάδα μου, μου εξομολογήθηκε πως κάτι είχε συμβεί και στο δικό της παιδί, παρουσία της Μουρτζούκου», δήλωσε μάρτυρας στον ΑΝΤ1.

Και πρόσθεσε: «Το 2017 η κουνιάδα μου και η έξι μηνών κόρη της ήταν στο σπίτι μαζί τους με την Ειρήνη. Μέσα στο σπίτι ήταν οι τρεις τους. Η κουνιάδα μου πήγε για λίγο στο περίπτερο που ήταν ακριβώς κάτω από το σπίτι αφήνοντας το μωρό μαζί με την Ειρήνη. Επέστρεψε αμέσως και αυτό που είδε ήταν σοκαριστικό. Όπως μου είπε η κουνιάδα μου μπαίνοντας στο σπίτι, είδε την Ειρήνη να έχει το ένα της πόδι πάνω στο κρεβάτι και το άλλο στο πάτωμα, τα χέρια της ήταν στο στήθος του μωρού το οποίο ήταν ακριβώς μπροστά της, ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Μόλις αντίκρισε αυτή την εικόνα, η κουνιάδα μου, όπως μου είπε, έσπρωξε την Ειρήνη μακριά από το παιδί και το πήρε στα χέρια της. Το παιδί όπως μου είχε πει, ήταν κόκκινο στο πρόσωπο, τα χείλη του ήταν κάπως χλωμά και δεν είχε τις αισθήσεις του».

Το περιστατικό επιβεβαιώνει και η ξαδέλφη της μητέρας του βρέφους, η οποία μιλώντας στην ίδια εκπομπή εκπομπή, περιέγραψε τα όσα φρικιαστικά της εξομολογήθηκαν για εκείνη την ημέρα.

«Το παιδί έβηχε πάρα πολύ και ήταν μελανιασμένο, ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι και η Ειρήνη ήταν από πάνω του και είχε τα χέρια της στο στήθος του, κάτω από τον λαιμό. Η ξαδέλφη μου ρώτησε την Ειρήνη “τι κάνεις εκεί;” και εκείνη απάντησε ότι το μωρό πνιγόταν και του έκανε μαλάξεις. Η ξαδέλφη μου κατάλαβε ότι κάτι περίεργο είχε γίνει. Ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα, ούτε νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.

Από τότε η Ειρήνη εξαφανίστηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και τρία χρόνια αργότερα επέστρεψε στην Πάτρα, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα με το μωρό. Μετά από πολύ καιρό, δεν ξέρω ακριβώς πόσο, η Ειρήνη αναφέρθηκε στο σκηνικό και είπε ότι το μωρό πνιγόταν και προσπαθούσε να το βοηθήσει» περιέγραψε η ξαδέλφη της μητέρας του βρέφους.