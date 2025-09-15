Παναθηναϊκός: Ο Βιτόρια και το τιμ του έφυγαν χωρίς να αποχαιρετήσουν παίκτες και προσωπικό

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Παναθηναϊκός, Ρουί Βιτόρια

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (15/9) στη λύση της συνεργασίας του με τον Ρουί Βιτόρια και το τιμ του, με τον Πορτογάλο τεχνικό να «πληρώνει» το… μάρμαρο για την κάκιστη εκκίνηση της ομάδας στη Super League και τις θλιβερές εμφανίσεις των «πράσινων» στα παιχνίδια με τον Λεβαδειακό και -πολύ περισσότερο- με την Κηφισιά.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι το γεγονός πως ο 55χρονος τεχνικός και οι συνεργάτες του επέλεξαν να μην χαιρετίσουν κανέναν απ’ το ποδοσφαιρικό τμήμα, παρότι συνυπήρξαν με πάρα πολλά πρόσωπα και παίκτες τους τελευταίους 11 μήνες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο μεν Βιτόρια πήγε το πρωί στο «Γ. Καλαφάτης» και συγκέντρωσε τα πράγματά του, ενώ οι συνεργάτες του πήγαν το μεσημέρι, αλλά αρκετές ώρες πριν πάει η ομάδα στο προπονητικό κέντρο για την απογευματινή της προπόνηση.

Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί απ’ την άνοιξη του 2021 και την αποχώρηση του Λάζλο Μπόλονι απ’ τον «πράσινο» πάγκο, καθώς είθισται οι προπονητές ακόμη και μετά τα «διαζύγια» με την ομάδα, να δίνουν το «παρών» στο Κορωπί, για να αποχαιρετίσουν την ομάδα.

