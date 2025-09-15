«Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Τροχαία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το προσεχές Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας, λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων με την επωνυμία «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 και από ώρα 20.00 έως την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23.00, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους παρακάτω οδικούς άξονες:

  • Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της.
  • Περικλέους, καθ΄όλο το μήκος της.
  • Αθηναΐδος, καθ΄όλο το μήκος της.
  • Αγ. Ειρήνης, καθ΄όλο το μήκος της.
  • Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάγατε βραδινό και τώρα θέλετε ένα γλυκό; Ειδικοί εξηγούν τους λόγους που έχουμε λιγούρες και πώς να το καταπολεμήσουμε

Σήψη: Η «σιωπηλή πανδημία» με έναν θάνατο κάθε 2,8 δευτερόλεπτα

Ρεύμα: Σε ποια τιμολόγια αναμένεται να έρθουν αυξήσεις και γιατί

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,25% για τον Γενικό Δείκτη – Στα 166,36 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον ιππόκαμπο στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο να και βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 23 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:49 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Διάσωση 60χρονης τουρίστριας που τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ίμπρου 

Μία ακόμα επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην περιοχ...
19:32 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο: Επιτέθηκε στην πρώην σύζυγό του με κουπί και σκεπάρνι

Στον Βόλο μια 56χρονη γυναίκα δέχτηκε επίθεση από τον 57χρονο πρώην σύζυγό της, ο οποίος την τ...
19:15 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Καρέ καρέ η δράση διαρρήκτη που εισέβαλε σε ναό και προσπάθησε να κλέψει το παγκάρι 

Kάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τη δράση ενός άνδρα που εισέβαλε σε ιερό ναό με σκοπό τη...
19:11 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καλλιόπη Σεμερτζίδου: «Δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι και γίναμε νούμερο ένα στόχος»

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου δήλωσε ότι δεν είχε καμία γνώση για τη δέσμευση της ακίνητης περιουσίας...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος