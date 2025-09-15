Αυτοκίνητο έκανε όπισθεν και σκότωσε ένα βρέφος 5 μηνών και τραυμάτισε έναν 5χρονο – Αναφορές ότι οδηγός του οχήματος ήταν η μητέρα τους

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, όταν ένα βρέφος 5 μηνών έχασε τη ζωή του και ένα αγόρι 5 ετών τραυματίστηκε σοβαρά, αφού παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο στο πάρκινγκ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3.30 μ.μ. τοπική ώρα, στα νοτιοδυτικά προάστια της πόλης, έξω από το Minto Mall. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από αστυνομικούς και τη φροντίδα των διασωστών, το βρέφος κατέληξε επιτόπου.

Το 5χρονο αγόρι διακομίστηκε στο τοπικό νοσοκομείο παίδων σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Η 35χρονη οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες πως πρόκειται για τη μητέρα των παιδιών, η οποία ενδέχεται να έκανε κατά λάθος όπισθεν χτυπώντας το καροτσάκι του μωρού.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε: «Το μόνο που ξέρω είναι ότι υπήρχε μια οικογένεια, ένα μωρό χτυπήθηκε μέσα στο καρότσι και ένα άλλο μικρό παιδί τραυματίστηκε».



«Μια κυρία προσπαθούσε να κάνει όπισθεν και χτύπησε το παιδί μέσα στο καρότσι. Ήταν ένα μωρό» πρόσθεσε η ίδια γυναίκα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «πολύ τραυματικό».

Στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ μάρτυρες ανέφεραν ότι ελικόπτερο πετούσε πάνω από το σημείο.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την «τρελή» κατάσταση που εκτυλισσόταν έξω από το εμπορικό κέντρο. «Είδα ένα διαλυμένο καρότσι. Προσεύχομαι να είναι καλά το μικρό», έγραψε μια γυναίκα.

«Τόσο λυπηρό για την οικογένεια», πρόσθεσε μια άλλη.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή ως τόπο εγκλήματος και ξεκίνησε έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.