Ατύχημα για 25χρονη στον Ψηλορείτη: Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας

Μία 25χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Ψηλορείτη με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες όταν η 25χρονη επιχείρησε να ανέβει στην κορυφή του Τιμίου Σταυρού. Άγνωστο πώς, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, τραυματίστηκε στο πόδι της και δεν μπορούσε να συνεχίσει τη διαδρομή.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, με την Πυροσβεστική να στέλνει στο σημείο τρεις άνδρες της ΕΜΑΚ και έξι πυροσβέστες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιχείρηση διάσωσης ήταν δύσκολη καθώς η 25χρονη βρισκόταν σε δύσβατο σημείο.

Τελικά οι διασώστες εντόπισαν την άτυχη γυναίκα και της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες ενώ στη συνέχεια την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.