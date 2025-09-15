Ατύχημα για 25χρονη στον Ψηλορείτη: Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΜΑΚ: Ατύχημα στον Ψηλορείτη

Μία 25χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Ψηλορείτη με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες όταν η 25χρονη επιχείρησε να ανέβει στην κορυφή του Τιμίου Σταυρού. Άγνωστο πώς, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας,  τραυματίστηκε στο πόδι της και δεν μπορούσε να συνεχίσει τη διαδρομή.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, με την Πυροσβεστική να στέλνει στο σημείο τρεις άνδρες της ΕΜΑΚ και έξι πυροσβέστες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιχείρηση διάσωσης ήταν δύσκολη καθώς η 25χρονη βρισκόταν σε δύσβατο σημείο.

Τελικά οι διασώστες εντόπισαν την άτυχη γυναίκα και της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες ενώ στη συνέχεια την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΙΝΑΠ: Στάση εργασίας για την μετακίνηση νευροχειρουργού από το «Θριάσιο» στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος: Ποιες μικρές αλλαγές στο περπάτημα μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση

Έρευνα: Πόσο στοίχισαν στην ευρωπαϊκή οικονομία τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα του φετινού καλοκαιριού – Αποκαλυπτικά στ...

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 1.213 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία: Από σήμερα η κατάθεση του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης

Οι τριπλοστρωματικές υπερδομές moiré ξεκλειδώνουν ρυθμιζόμενο έλεγχο των διαμορφώσεων εξιτονίων

Αν δείτε αυτό το μήνυμα το iPhone σας δέχεται επίθεση – Τι πρέπει να κάνετε
περισσότερα
11:39 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Δημητρακόπουλος για Novartis: Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη

Δήλωση έκανε ο δικηγόρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μετά την απόφαση του δι...
10:24 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών κατέθεσε την πρότασή του στην πρόεδρο Εφετών 

Στην τελική ευθεία για τη δίκη, βρίσκεται η πολύκροτη υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυ...
10:20 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Καλλιθέα: Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Καταδίωξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) στην Καλλιθέα, όταν αστυνομικοί της ομάδα...
10:12 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Φθινοπωρινή «πινελιά» με τοπικές βροχές σήμερα και μετά ξανά καλοκαίρι – Μελτέμια έως και 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες

Μετά το μίνι φθινοπωρινό «διάλειμμα», ο καιρός επιστρέφει σε καλοκαιρινή διάθεση. Σήμερα αναμέ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος