Ρωσία: 4 νεκροί σε εκτροχιασμό τρένου – Ουκρανικό σαμποτάζ «βλέπει» η Μόσχα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: 4 νεκροί σε εκτροχιασμό τρένου – Ουκρανικό σαμποτάζ «βλέπει» η Μόσχα

Τρεις αξιωματικοί της ρωσικής εθνοφρουράς και ένας μηχανοδηγός σκοτώθηκαν σε εκτροχιασμό τρένου στο Λένινγκραντ της Ρωσίας. Στην ίδια περιοχή εκτροχιάστηκε και δεύτερο τρένο και οι ρωσικές αρχές «βλέπουν» ουκρανικό σαμποτάζ.

Ένας εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε σε τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής στη δυτική περιοχή Οριόλ της Ρωσίας αργά το Σάββατο, δήλωσε ο κυβερνήτης Αντρέι Κλίτσκοφ.

Την Κυριακή δύο τρένα σε διαφορετικά τμήματα της δυτικής περιοχής Λένινγκραντ της Ρωσίας εκτροχιάστηκαν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας μηχανοδηγός και να διαταραχθεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία, δήλωσε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής Αλεξάντερ Ντροζντένκο.

«Οι προσπάθειες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τον εκτροχιασμό μιας μηχανής τρένου κοντά στο σταθμό Semrino στην περιοχή Gatchina του Λένινγκραντ», τόνισε ο Αλεξάντερ Ντροζντένκο. Και συνέχισε: «Ο μηχανοδηγός του τρένου σκοτώθηκε. Είχε παγιδευτεί στην καμπίνα και πέθανε σε ασθενοφόρο αφού απεγκλωβίστηκε.

Ταυτόχρονα μια εμπορική αμαξοστοιχία που μετέφερε 15 άδειες δεξαμενές καυσίμου εκτροχιάστηκε επίσης σε ένα τμήμα της γραμμής νοτιότερα νωρίτερα μέσα στην ημέρα, μεταξύ των χωριών Stroganovo και Mshinskaya, αλλά δεν υπήρξαν θύματα, σημείωσε ο Αλεξάντερ Ντροζντένκο.

Βίντεο, το οποία αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν τα δύο τρένα να έχουν εκτροχιαστεί.

Πηγή της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι δεξαμενές καταστράφηκαν μαζί με τα καύσιμά τους. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η Ουκρανία είχε βάλει στο στόχαστρο στρατηγικής σημασίας υλικοτεχνικούς συνδέσμους που χρησιμοποιούνται για τον εφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων σε Χάρκοβο και Σούμι.

«Ως αποτέλεσμα της καταστροφής της σιδηροδρομικής υποδομής σε αυτές τις περιοχές, οι Ρώσοι θα αντιμετωπίσουν σημαντικές υλικοτεχνικές δυσκολίες», ανέφερε η ίδια πηγή. Ωστόσο η πηγή δεν ανέλαβε την ευθύνη για τον εκτροχιασμό της μηχανής τρένου που είχε ως αποτέλεσμα 4 θανάτους.

 

 

