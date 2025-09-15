Υπόθεση Novartis: Ένοχοι ο «Μάξιμος Σαράφης» και η «Αικατερίνη Κελέση»

Άννα Κανδύλη

πολιτική

Novartis

Οκτώ χρόνια μετά τις καταθέσεις τους στους εισαγγελείς διαφθοράς για χρηματισμό δέκα πολιτικών προσώπων από τη Novartis, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο έκρινε σήμερα ένοχους τους Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη.

Της Άννας Κανδύλη

Οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» που με τις καταθέσεις τους είχαν εμπλέξει 10 πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση, τα οποία στη συνέχεια είτε απαλλάχτηκαν, είτε η δικογραφία γι’ αυτούς αρχειοθετήθηκε, καταδικάστηκαν για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση κατά εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα, ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες.

Η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελέας της Έδρας, Ειρήνης Πελεκάνου είχε προτείνει απαλλαγή και των δύο για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης κρίνοντας πως τα όσα ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ήταν αφού κλήθηκαν να καταθέσουν στους τότε Εισαγγελείς Διαφθοράς, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργούσαν.

Αυτή την ώρα οι συνήγοροι των καταδικασθέντων ζητούν την αναγνώριση ελαφρυντικών για τους εντολείς τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΙΝΑΠ: Στάση εργασίας για την μετακίνηση νευροχειρουργού από το «Θριάσιο» στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος: Ποιες μικρές αλλαγές στο περπάτημα μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση

Έρευνα: Πόσο στοίχισαν στην ευρωπαϊκή οικονομία τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα του φετινού καλοκαιριού – Αποκαλυπτικά στ...

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 1.213 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία: Από σήμερα η κατάθεση του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης

Οι τριπλοστρωματικές υπερδομές moiré ξεκλειδώνουν ρυθμιζόμενο έλεγχο των διαμορφώσεων εξιτονίων

Αν δείτε αυτό το μήνυμα το iPhone σας δέχεται επίθεση – Τι πρέπει να κάνετε
περισσότερα
12:05 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Αντόνιο Κόστα: Πρέπει να προστατεύονται όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα άρχισε τις δηλώσεις του ευχαριστώντας τον ...
11:36 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

«Η επίσκεψή σας, αντανακλά τη δέσμευσή σας για έναν καλύτερο συντονισμό όλων των εταίρων εν μέ...
11:20 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Αυτιάς: Ζητεί από την Κομισιόν ισότιμη χρηματοδότηση και των ελληνικών συνόρων με τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και τ...
10:48 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αντόνιο Κόστα

Παρακολουθήστε απευθείας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Σ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος