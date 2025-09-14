Ρωσία: Εκτροχιάστηκαν δύο τρένα σε διαφορετικά ατυχήματα – Νεκρός μηχανοδηγός – Βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

τρένο ρωσία

Δύο τρένα εκτροχιάστηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας Λένινγκραντ, στη δυτική Ρωσία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας μηχανοδηγός και να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Τα περιστατικά αυτά σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το Σάββατο το βράδυ σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στη δυτική περιφέρεια Οριόλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι.

«Επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τον εκτροχιασμό ενός τρένου κοντά στον σταθμό Σεμρίνο στην περιοχή Γκάτσινα της περιφέρειας Λένινγκραντ», ανέφερε ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο στο Telegram.

«Ο μηχανοδηγός σκοτώθηκε. Παγιδεύτηκε στην καμπίνα και υπέκυψε στα τραύματά του στο ασθενοφόρο αφού απεγκλωβίστηκε», πρόσθεσε.

Εξάλλου εμπορικό τρένο που μετέφερε 15 άδεια βαγόνια- βυτιοφόρα εκτροχιάστηκε σε μια περιοχή νοτιότερα χωρίς να υπάρξουν θύματα, είχε επισημάνει νωρίτερα ο Ντροζντένκο. «Οι ερευνητές διερευνούν την πιθανότητα δολιοφθοράς», πρόσθεσε.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 έχουν σημειωθεί επανειλημμένα στο ρωσικό σιδηροδρομικό δίκτυο εκτροχιασμοί, εκρήξεις και πυρκαγιές, τις οποίες οι ρωσικές αρχές αποδίδουν σε ουκρανική δολιοφθορά.

Το Κίεβο γενικά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, αν και συχνά τις επικροτεί, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το σιδηροδρομικό της δίκτυο για τη μεταφορά στρατευμάτων και καυσίμων στις δυνάμεις της που πολεμούν στην Ουκρανία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι το παιδί σας δύσκολο στο φαγητό; 5 συμβουλές για να τρώει τα πάντα

Αρτηριακή πίεση: Πώς να τη μετρήσετε στο σπίτι σωστά – Τι σημαίνουν οι τιμές

Νέο ειδικό επίδομα από τη ΔΥΠΑ σε ανέργους: Ποιοι θα το λάβουν και πώς

Θεσσαλονίκη: Οι αστρονομικές απαιτήσεις ιδιοκτητών… διώχνουν τους ενοικιαστές

Η Microsoft επενδύει δυναμικά στην εκπαίδευση δικών της AI μοντέλων – «Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε»

Τεστ προσωπικότητας: Ο κύκλος που θα επιλέξετε αποκαλύπτει σε ποιο στάδιο της ζωής σας βρίσκεστε
περισσότερα
14:38 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Με τουλάχιστον 360 drones επιτέθηκε η Ουκρανία – Στόχος ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας

Η Ουκρανία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας μεγάλη επίθεση εναντίον της Ρωσίας με τουλάχιστον...
13:54 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τα μηνύματα που παρέδωσε στο FBI ο διεμφυλικός «συγκάτοικος» του Τάιλερ Ρόμπινσον – Τι εξετάζουν οι αρχές για το κίνητρο του δράστη

Με διεμφυλικό πρόσωπο φέρεται ότι συζούσε ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, που κατηγορείται για τη...
13:27 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Συμεών Παπαδόπουλος νέος Αρχιεπίσκοπος της Μονής Σινά

Στην εκλογή νέου Ηγουμένου προχώρησε σήμερα, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 η Σιναϊτική Αδελφότητ...
11:59 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Επίδειξη δύναμης από τη Ρωσία – Καταστροφή στόχου από υπερηχητικό πύραυλο Zircon κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων

Η Ρωσία προχώρησε στην εκτόξευση υπερηχητικού πυραύλου Zircon, τύπου κρούζ κατά ενός στόχου στ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος