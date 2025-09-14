Βελόπουλος: Έπειτα από 6 ολόκληρα χρόνια ο πρωθυπουργός ανακάλυψε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας

«Ο αμετανόητος Έλληνας πρωθυπουργός, αντί να ζητήσει συγγνώμη που μας αποκαλούσε “ψεκασμένους” όταν μιλούσαμε για τις εξορύξεις, σήμερα κάνει μία ιστορική ανασκόπηση για το “πόσο σημαντικές είναι οι εξορύξεις”!», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας ότι «ο Κ. Μητσοτάκης λησμόνησε την πράσινη απάτη και ξέχασε επίσης να μας πει γιατί άφησε με μειωμένη επήρεια την ανατολική Κρήτη, με συνέπεια οι Τούρκοι να αποκτούν ρόλο στην περιοχή».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι «δεν εξήγησε γιατί δεν κάνει ΑΟΖ έστω και τώρα με την Κύπρο, ώστε να ακυρωθεί στην πράξη το Τουρκολιβυκό μνημόνιο μία και καλή, αντίθετα αρέσκεται στην εξωτερική πολιτική δι’ αλληλογραφίας στον ΟΗΕ».

Τέλος, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε: «Για εμάς οι εξορύξεις είναι η πλήρης δικαίωση των όσων λέγαμε. Για τον Κ. Μητσοτάκη όμως είναι η ομολογία για το οικονομικό έγκλημα που διέπραξαν αυτός και όλα τα υπόλοιπα κόμματα επί 40 χρόνια. Το “θάψιμο” δηλαδή της ιστορίας των πετρελαίων στη χώρα μας, αφήνοντας την Ελλάδα και τους Έλληνες στη φτώχεια και την ενεργειακή εξάρτηση από άλλες χώρες».

Για το δημογραφικό

«Έπειτα από 6 ολόκληρα χρόνια ο πρωθυπουργός ανακάλυψε το δημογραφικό, εθνικό, αναπτυξιακό, διαγενεακό (!!) και χωρικό πρόβλημα της χώρας. Με λίγα λόγια ο Κ. Μητσοτάκης χρειάστηκε 6 χρόνια για να αντιληφθεί τη ζημιά που έκανε ο ίδιος στο έθνος και την οικονομία, με το “μπόλιασμα” με λαθρομετανάστες και την υπερφορολόγηση που οδήγησε σε εξαφάνιση τη μεσαία τάξη και στο κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων στη χώρα», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «ο πρωθυπουργός μας μιλάει για “αυτάρκεια” ενώ διέλυσε τον πρωτογενή τομέα με τους διάφορους “φραπέδες” και τις γαλάζιες ακρίδες» και ότι «εάν ο Κ. Μητσοτάκης χρειάστηκε 6 χρόνια για να καταλάβει το κακό που έκανε στη χώρα με τη λάθος πολιτική του και τώρα επιχειρεί να αντιστρέψει την κατάσταση, φανταστείτε πόσα χρόνια θα χρειαστεί για να βρει την λύση».

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο «η λύση για τα υπαρξιακά προβλήματα της Ελλάδας, βρίσκεται στο πρόγραμμα που μόνο η Ελληνική Λύση έχει εκπονήσει, με ολοκληρωμένες προτάσεις, σαφές σχέδιο, οργάνωση αλλά και πολύ δουλειά».

«Θα αγωνιστούμε για να γίνει παγκόσμια αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας»

«Η Ελληνική Λύση απαντά σε όλους, όσοι μόνο στα λόγια “τιμούν” την Γενοκτονία των Ελλήνων, χωρίς να αναφέρουν εκείνους που έσφαξαν τους Έλληνες, δηλαδή τους Τούρκους, αλλά και όλους τους άλλους», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για την σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε: «Θα αγωνιστούμε διεθνώς για να γίνει παγκόσμια αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, όπως και των Ποντίων και κυρίως, θα σταματήσουμε να μιλάμε για “διάλογο με τους σφαγείς μας”. Επίσης θα σταματήσουμε κάθε ευρωπαϊκό κονδύλι που καταλήγει στους Τούρκους σφαγείς του Ελληνισμού».

Ο κ. Βελόπουλος συμπλήρωσε: «Τέρμα η υποκρισία των δήθεν “τιμητών” των Γενοκτονιών του Ελληνισμού, που δεν αγωνίστηκαν ποτέ ώστε να αναγνωριστούν οι Γενοκτονίες. Τέρμα η ασυλία σε αυτούς που δίνουν χρήματα στους Τούρκους και θέλουν “εποικοδομητικό διάλογο”, είτε πρόκειται για την κυβέρνηση είτε για τα υπόλοιπα “υποκομματίδια” της κυβέρνησης.

ΥΓ: Εκάς οι βέβηλοι υποκριτές πολιτικάντηδες…», πρόσθεσε.