Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τα μηνύματα που παρέδωσε στο FBI ο διεμφυλικός «συγκάτοικος» του Τάιλερ Ρόμπινσον – Τι εξετάζουν οι αρχές για το κίνητρο του δράστη

Με διεμφυλικό πρόσωπο φέρεται ότι συζούσε ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, που κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, όπως δήλωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι του FBI στο Fox News.

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είχε “ρομαντική σχέση” με το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο είναι άνδρας που βρίσκεται σε διαδικασία φυλομετάβασης, και ότι μοιράζονταν ένα διαμέρισμα στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα. Οι αξιωματούχοι του FBI ανέφεραν ότι ο σύντροφος του Ρόμπινσον συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Ο «σύντροφος» του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης κατά του Τσάρλι Κερκ μοιράστηκε ανάρτηση στο διαδίκτυο που φαινόταν να δείχνει υποστήριξη προς τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail που δημοσίευσε και το όνομά του.

Το προφίλ του Λανς Τουίγκς

Ο Λανς Τουίγκς, 22 ετών, φιλόδοξος επαγγελματίας gamer και συγκάτοικος του Τάιλερ Ρόμπινσον, επίσης 22 ετών, έκανε τη σχετική αναφορά σε ανάρτηση στο Reddit. Ο Τουίγκς χρησιμοποιεί το όνομα «lancelotte» στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του Instagram.

Ένας λογαριασμός στο Steam με το όνομα «fluxalotl» είχε προηγουμένως τα usernames «lancelotte» καθώς και μια μικρή παραλλαγή «lancelott3», και είναι «φίλος» με χρήστη που ονομάζεται «Craftin247» – λογαριασμό που συνδέεται με τον φερόμενο δράστη.

Ο/Η «lancelotte» είχε καταχωρήσει το «πραγματικό όνομα» στο Steam ως «Lance» – μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου πέρυσι, όταν ο gamer το άλλαξε σε «Luna». Ένας λογαριασμός στο διαδικτυακό φόρουμ Reddit με το όνομα «lancelott3» είχε κάνει εκτενείς αναρτήσεις σε ομάδα για ζητήματα τρανσέξουαλ και σε μια συζήτηση ανέφερε ότι κατάγεται από τη Γιούτα.

Ανάρτηση από τον ίδιο λογαριασμό έγινε και στο subreddit «Love for Landlords» – όπου χρήστες μοιράζονται αναρτήσεις που δείχνουν δήθεν υποστήριξη προς ιδιοκτήτες ακινήτων. Το σχόλιο του lancelott3 έγραφε: «Είμαστε μαζί με τον Μπάιντεν σε αυτό το ένδοξο subreddit».

Σε ανάρτηση πριν από έναν χρόνο, ο ίδιος χρήστης είχε επίσης συζητήσει για φάρμακα που μπορούν να «επιβραδύνουν την ανάπτυξη γενειάδας» και να «βοηθήσουν στην καλή ανάπτυξη των γοφών».

Ο Lancelott3 είπε επίσης σε μέλη ενός subreddit για «πρώην Χριστιανούς» ότι «μου είπαν πως ήμουν δαιμονισμένος και μέσα σε 30 λεπτά με πέταξαν έξω από το σπίτι, επειδή άρχισα να γελάω και δεν ήθελα να πάω στον επίσκοπο για ευλογία».

Η οικογένεια του Τουίγκς φαίνεται να είναι συντηρητικοί Χριστιανοί, με βάση τα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αδελφή του μάλιστα ακολουθεί τη χήρα του Κερκ, Έρικα, στο Instagram.

Τα ενοχοποιητικά μηνύματα που παρέδωσε ο Τουίγκς

Σε ένορκη κατάθεση που κατατέθηκε στο δικαστήριο, η αστυνομία ανέφερε ότι ο συγκάτοικος παρέδωσε ενοχοποιητικά μηνύματα από τον Ρόμπινσον που τον συνδέουν με τη δολοφονία του Κερκ.

Στο έγγραφο δεν κατονομάζεται ο Τουίγκς, ούτε κατηγορείται για κάποιο έγκλημα, και σημειώνεται ότι συνεργάζεται με τις αρχές. Ένας φίλος του Ρόμπινσον, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, είπε στη Daily Mail την Παρασκευή ότι ο φερόμενος δράστης είχε έναν ερωτικό «σύντροφο» – προσθέτοντας πως ήταν σκόπιμα ασαφής σχετικά με το φύλο του ατόμου.

Ο φίλος αυτός του Ρόμπινσον είχε φοιτήσει μαζί του στο Λύκειο Pine Valley στο Σεντ Τζορτζ και κατά καιρούς έπαιζε διαδικτυακά παιχνίδια ή συνομιλούσε μαζί του.

Το Axios μετέδωσε ότι έξι πηγές που γνωρίζουν την έρευνα για τη δολοφονία επιβεβαίωσαν πως ο Ρόμπινσον είχε σχέση με τον Τουίγκς. Η ιστοσελίδα, που τον αποκάλεσε «συγκάτοικο», ανέφερε ότι ήταν «σοκαρισμένος» από τη δολοφονία και παρέδωσε οικειοθελώς τα μηνύματα του Ρόμπινσον στην αστυνομία.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, ο Ρόμπινσον έστειλε μήνυμα στον Τουίγκς σχετικά με την απόκρυψη ενός όπλου τυλιγμένου σε πετσέτα και για χαράξεις σε σφαίρες, λεπτομέρειες που ταυτίζονται με τη δολοφονία του Κερκ.

Μία από τις επιγραφές στις σφαίρες που βρέθηκαν από το FBI έγραφε: «Hey fascist! CATCH!». Μία άλλη έγραφε: «Notices bulges, OwO what’s this?».

Tι εξετάζει η αστυνομία

Η αστυνομία φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο τα επικριτικά σχόλια του Κερκ για τα τρανς άτομα να οδήγησαν τον Ρόμπινσον να ζητήσει εκδίκηση, σε μια άτυπη «υπεράσπιση» της τιμής του συντρόφου του.

Ιστοσελίδα ειδήσεων του Ουισκόνσιν δημοσίευσε συνέντευξη με ανώνυμο μέλος της οικογένειας του Τουίγκς, που υποστήριξε ότι ο 22χρονος «βρισκόταν σε διαδικασία φυλομετάβασης» και ότι είχε σχέση με τον Ρόμπινσον.

«Ήθελε να πάει για μεσημεριανό με άλλα μέλη της οικογένειας για να τους συστήσει το αγόρι του», είπε η πηγή στο Wisconsin Right Now.

Ο παππούς του Τουίγκς, Τζέρι Τουίγκς, αρνήθηκε να μιλήσει για το φύλο του Lance. «Δεν θέλω να σχολιάσω αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι ακριβώς η κατάστασή του αυτή τη στιγμή», είπε στη Daily Mail, προσθέτοντας ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον Ρόμπινσον.

Ο Τζέρι Τουίγκς επιβεβαίωσε επίσης ότι ο εγγονός του είχε μιλήσει με την αστυνομία, αλλά ο ίδιος δεν είχε ξαναεπικοινωνήσει μαζί του. «Αφού μίλησε με την αστυνομία, ήταν στο σπίτι του, και δεν υπάρχει τρόπος να επικοινωνήσουμε μαζί του παρά μόνο πηγαίνοντας εκεί», δήλωσε.

Ο Ρόμπινσον αναμένεται να παρουσιαστεί την Τρίτη στο δικαστήριο της Γιούτα, αφού συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της παράνομης χρήσης όπλου που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό και της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να δει τον δολοφόνο να καταδικάζεται σε θανατική ποινή για τη δολοφονία του Κερκ, τον οποίο περιέγραψε ως «τον καλύτερο άνθρωπο». Ο Κερκ, πατέρας δύο παιδιών, γνωστός για τις έντονες φιλο-MAGA απόψεις του και τις αντιπαραθέσεις του με φοιτητές σε όλη τη χώρα, κατέρρευσε αμέσως αφού δέχτηκε τους πυροβολισμούς.