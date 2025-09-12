Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του 22χρονου δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ – Οι Ρεπουμπλικάνοι γονείς του, οι φωτογραφίες με όπλα και οι φράσεις που χάραξε στις σφαίρες

Έπειτα από ένα ανθρωποκυνηγητό δύο ημερών για την εξιχνίαση της δολοφονίας του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στις ΗΠΑ, οι αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι συνέλαβαν τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον.

Το άτομο αυτό, ο Τάιλερ Ρόμπινσον τέθηκε υπό κράτηση περίπου 400 χιλιόμετρα μακριά από το πανεπιστήμιο Utah Valley University, όπου ο Κερκ, βασικός και πιστός σύμμαχος του προέδρου Τραμπ, δέχθηκε θανατηφόρο πυροβολισμό στον λαιμό κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του. «Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι — τον πιάσαμε», δήλωσε ο Κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ανακοινώνοντας την σύλληψη.

Πώς έφτασαν οι αρχές στον 22χρονο

Όπως έγινε γνωστό η οικογένεια του Ρόμπινσον υποπτευόταν ότι αυτός ίσως ήταν ο εκτελεστής. Ο ύποπτος συνελήφθη στις 11 μ.μ. τοπική ώρα, το βράδυ της Πέμπτης, από την πολιτειακή και τοπική αστυνομία της Γιούτα. Η σύλληψη έγινε στην κομητεία Washington, στο νοτιοδυτικό τμήμα της πολιτείας, κοντά στο εθνικό πάρκο Zion.

Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις, της παράνομης χρήσης πυροβόλου όπλου που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό, και της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης — όλα κακουργήματα, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που κατατέθηκε στο δικαστήριο. Οι αρχές δήλωσαν ότι πιστεύουν πως έδρασε μόνος. Δεν είχε καταδικαστεί ποτέ στο παρελθόν, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Ο Κυβερνήτης Κοξ είπε την Παρασκευή ότι ένα μέλος της οικογένειας του υπόπτου επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο μετά τον πυροβολισμό. Ο φίλος αυτός ενημέρωσε το γραφείο του σερίφη και ανέφερε ότι ο ύποπτος είχε ομολογήσει ή υπαινιχθεί ότι σκότωσε τον Κερκ. Για την ακρίβεια, μέλος της οικογένειάς του, ο πατέρας του, τον αναγνώρισε σε πλάνα από κάμερες ασφαλείας — μια εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε καθοριστική για τον τερματισμό του ανθρωποκυνηγητού σε εθνικό επίπεδο.

Ο πατέρας του, σύμφωνα με πληροφορίες, τον ενθάρρυνε να παραδοθεί και επικοινώνησε στη συνέχεια με έναν οικογενειακό φίλο που ενημέρωσε το γραφείο του σερίφη, σύμφωνα με το CBS News.

Οι αρχές δήλωσαν ότι διαθέτουν εκτενή αποδεικτικά στοιχεία που συνδέουν τον ύποπτο με τη δολοφονία, όπως δηλώσεις σε συγγενείς, μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά στοιχεία.

Το Utah State University ανέφερε ότι ο ύποπτος φοίτησε εκεί για ένα εξάμηνο το 2021. Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου πρόσθεσε ότι σπούδαζε, προκαταρκτικά, ως μηχανικός.

Ποιος είναι ο Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο Ρόμπινσον είναι γέννημα-θρέμμα της Γιούτα. Ζούσε με τους γονείς του «για μεγάλο χρονικό διάστημα», σύμφωνα με τις αρχές. Όλα δείχνουν ότι ο 22χρονος Ρόμπινσον είναι ένα «καλό παιδί» από μια φυσιολογική, μέση οικογένεια, των ΗΠΑ, με πατέρα αστυνομικό και μητέρα εργαζόμενη σε εταιρεία που βοηθά άτομα με αναπηρίες. Αυτός ο νέος άνθρωπος στις σημερινές ΗΠΑ, όμως, ριζοσπαστικοποιήθηκε και προφανώς έχασε τον έλεγχο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο που θεωρούσε ιδεολογικό του αντίπαλο.

Οι αστυνομικές αρχές έδωσαν συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσουν την σύλληψη του Ρόμπινσον. Το FBI αρνήθηκε να συζητήσει το παρελθόν, τις πολιτικές πεποιθήσεις ή το κίνητρο του συλληφθέντος, λέγοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται. «Είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε το σωστό άτομο υπό κράτηση», είπε εκπρόσωπος του FBI, «αλλά εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για να αποκαλύψουμε την πλήρη εικόνα του ποιος είναι και γιατί ενήργησε».

Ο κυβερνήτης Κοξ δήλωσε ότι συγγενικό πρόσωπο του Robinson ανέφερε στους ανακριτές πως τα τελευταία χρόνια είχε γίνει «πιο πολιτικοποιημένος». Ο συγγενής είπε επίσης ότι σε ένα οικογενειακό δείπνο πριν από την επίθεση, ο Ρόμπινσον είχε χαρακτηρίσει τον Κερκ «γεμάτο μίσος και διασπορέα μίσους» και ανέφερε την επικείμενη ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, όπου κατηγορείται τώρα ότι τον δολοφόνησε.

Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι ο Ρόμπινσον είχε καταγραφεί ως «ανεξάρτητος» ψηφοφόρος, ενώ οι γονείς του είναι εγγεγραμμένοι Ρεπουμπλικάνοι. Δεν ήταν εγγεγραμμένος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, στο οποίο πάντως είχε γραφτεί, το 2021.

Ο Ρόμπινσον αποφοίτησε από το Pine View High School στο Σεντ Τζορτζ το 2021, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του σχολείου. Έλαβε υποτροφία για να φοιτήσει στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Γιούτα, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε η μητέρα του στο Facebook και τον δείχνει να διαβάζει την επιστολή για το βραβείο.

BREAKING: Video of Tyler Robinson, Charlie Kirk’s suspected assassin, reading his $32,000 scholarship acceptance letter to the University of Utah pic.twitter.com/fjKDhvgYmc — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 12, 2025

Έγγραφα του BBC Verify δείχνουν ότι φοίτησε για ένα εξάμηνο εκείνη την χρονιά, στο πανεπιστήμιο της Γιούτα. Μια φωτογραφία από εκείνη τη χρονιά τον δείχνει μπροστά από το σήμα του πανεπιστημίου κρατώντας την επιστολή αποδοχής του. Φέρεται να ήταν καλός μαθητής στο σχολείο και γι’ αυτό είχε κερδίσει την πολύ καλή υποτροφία για το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.

Είχε αντιφασιστικές πεποιθήσεις, χωρίς να έχει καμία κομματική ένταξη και δεν ψήφισε στις δύο πιο πρόσφατες εκλογές, σύμφωνα με τα αρχεία εγγραφής ψηφοφόρων.

Aναρτήσεις στα social media, δείχνουν παλαιότερες φωτογραφίες του Ρόμπινσον και των αδελφών του με όπλα, αν και αυτό δεν είναι ασυνήθιστο σε μια πολιτεία με νόμους που πιο ανοιχτούς στην οπλοκατοχή. Επίσης ο πατέρας τους ήταν αστυνομικός.

Tyler Robinson and his family don’t look like trans liberals to me. Tyler’s family is registered republicans, his father is a minister and former law enforcement, they have family members in the military. Oh and Tyler’s parents introduced him to weapons at an early age. pic.twitter.com/czf9iNFCbM — Blake (@blakepccarter) September 12, 2025

Οι φράσεις με Antifa περιεχόμενο στις σφαίρες

Οι αρχές ανακάλυψαν τον κάλυκα από την σφαίρα που έριξε ο Ρόμπινσον και τρεις σφαίρες στην θαλάμη του όπλου που φέρεται ότι χρησιμοποίησε και το οποίο επίσης βρήκαν. Στους κάλυκες ήταν χαραγμένες χαραγμένες φράσεις σχετικές με διαδικτυακό «τρολάρισμα» και με Antifa φρασεολογία.

Ο κάλυκας της σφαίρας που έριξε είχε την επιγραφή “notices bulges OwO what’s this?”. – μια αναφορά σε ένα “copypasta” – ένα κομμάτι κειμένου που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, συχνά για να τρολάρει τους ανθρώπους στο διαδίκτυο.

Σε άλλη σφαίρα ήταν γραμμένα τα μηνύματα “Γεια σου φασίστα! Πιάσε!” και τρία βέλη προς τα κάτω – ένα κοινό σύμβολο που χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει το αντιφασιστικό κίνημα.

Η δεύτερη σφαίρα είχε πάνω της χαραγμένους τους στίχους του τραγουδιού “Bella Ciao”. Το τραγούδι που τιμά τους αντάρτες της ιταλικής αντίστασης την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οι οποίοι πολέμησαν τη ναζιστική Γερμανία.

Η τρίτη σφαίρα έγραφε: “Αν το διαβάσεις αυτό, είσαι γκέι lmao” – και πάλι μια προφανής αναφορά στο διαδικτυακό χιούμορ στο τρολάρισμα. Η Antifa είναι μια χαλαρή συλλογικότητα αριστερών ακτιβιστών που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ και χαρακτηρίζονται εξτρεμιστές από τους Ρεπουμπλικανούς, την τελευταία δεκαετία, με διαδηλώσεις στους δρόμους και άλλες εκδηλώσεις. Συχνά αντιτίθενται στις πολιτικές του Τραμπ και στις ακροδεξιές ομάδες.

Οι αρχές είπαν επίσης ότι ο Robinson φαίνεται πως ήταν ενεργός στο Discord. Συγκάτοικοί του έδειξαν στους ερευνητές μηνύματα από έναν χρήστη με το όνομα «Tyler» σχετικά με «σημείο απόκρυψης» του όπλου και οδηγίες για το πώς να το ανακτήσει και να το κρύψει.

Προς το παρόν, ο Robinson παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι εισαγγελείς ετοιμάζουν επίσημες κατηγορίες. Η έρευνα για το παρελθόν του, τα κίνητρά του και τις πιθανές συνδέσεις του συνεχίζεται. Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο σημαντικές πολιτικές δολοφονίες στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ, που μπορεί να αλλάξει άρδην την πολιτική σκηνή της χώρας.