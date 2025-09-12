Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τάιλερ Ρόμπινσον μετά την σύλληψή του – «Τον πιάσαμε»

Με την επιβεβαίωση των αστυνομικών αρχών, ότι ο συλληφθείς για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στις ΗΠΑ, είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον άρχισε η συνέντευξη Τύπου των στελεχών του FBI, για την υπόθεση.

Ο πατέρας του υπόπτου για τους πυροβολισμούς του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση, αναγνώρισε τον γιο του από φωτογραφίες που είχαν δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με αξιωματούχο των αρχών επιβολής του νόμου.

Ο πατέρας είπε στον γιο του να παραδοθεί. Κάλεσε επίσης έναν ιερέα, για να τον βοηθήσει. Ο πάστορας κάλεσε τους Αμερικανούς αστυνόμους, οι οποίοι συνέλαβαν τον ύποπτο.

“Τον πιάσαμε. Το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον, ο πατέρας του, απευθύνθηκε σε έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον, με την πληροφορία ότι ο Ρόμπινσον τους είχε ομολογήσει ή είχε αφήσει να εννοηθεί ότι είχε διαπράξει το περιστατικό”, δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή.

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της Γιούτα «ο Τάιλερ Ρόμπινσον είχε αρχίσει να ασχολείται ενεργά με τα πολιτικά τα τελευταία χρόνια», και δεν συμφωνούσε πολιτικά με τον Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με μέλος της οικογένειάς του. Όταν τον συνάντησαν οι αστυνομικοί, στις 12 Σεπτεμβρίου, παρατήρησαν ότι φορούσε ρούχα που συμφωνούσαν με εκείνα του βίντεο, που είχαν. Φορούσε ένα “απλό καστανοκόκκινο μπλουζάκι, ανοιχτόχρωμο σορτσάκι, μαύρο καπέλο με λευκό λογότυπο και ανοιχτόχρωμα παπούτσια”.

Οι αρχές εξέτασαν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του Πανεπιστημίου Utah Valley και είδαν τον ύποπτο να φτάνει στην πανεπιστημιούπολη το πρωί της Τετάρτης με ένα Dodge Challenger, δήλωσε ο κυβερνήτης Σπένσερ Κοξ.

Τον είδαν να φορά ένα απλό καφετί μπλουζάκι, ανοιχτόχρωμο σορτς, μαύρο καπέλο με λευκό λογότυπο και ανοιχτόχρωμα παπούτσια, δήλωσε ο Κοξ.

«Μηνύματα» στις σφαίρες

Οι κάλυκες από τις σφαίρες που ανακάλυψαν οι ερευνητές είχαν διάφορα λόγια χαραγμένα επάνω τους, δήλωσε ο Cox. Ο κάλυκας που είχε πυροβοληθεί έγραφε: “σημειώσεις εξογκώματα OWO τι είναι αυτό;”

Ο Cox δήλωσε ότι υπήρχαν και τρεις κάλυκες που δεν είχαν πυροδοτηθεί. Στην μία ήταν γραμμένη η φράση: “hey fascist! catch!” (Γειά σου φασίστα, πιάσε). Είχε κιένα σύμβολο βέλους προς τα πάνω, ένα σύμβολο δεξιού βέλους και τρία σύμβολα βέλους προς τα κάτω.

Η άλλη έγραφε “oh bella ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao ciao ciao”, και στην τρίτη σφαίρα ήταν γραμμένη η φράση “αν το διαβάζεις αυτό είσαι γκέι lmao”, είπε ο Κοξ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κάποιοι αναρωτήθηκαν γιατί αφιερώθηκαν τόσοι πολλοί πόροι για τη διερεύνηση της δολοφονίας του Κερκ, όταν υπάρχει βία σε όλη τη χώρα, αλλά απάντησε λέγοντας ότι πρόκειται για “πολύ μεγαλύτερο θέμα από την επίθεση σε ένα άτομο. Είναι μια επίθεση εναντίον όλων μας”. Ο Ρεπουμπλικάνος δήλωσε ότι η δολοφονία του Κερκ είναι “επίθεση στο αμερικανικό πείραμα” και στις αξίες και “πλήττει τα θεμέλια του ποιοι είμαστε”.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, τέθηκε υπό κράτηση στις 10 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη στη Γιούτα, ανακοίνωσε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ. “Σε λιγότερο από 36 ώρες – 33 για την ακρίβεια – χάρη στο πλήρες βάρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και με επικεφαλής τους εταίρους εδώ στην πολιτεία της Γιούτα και τον κυβερνήτη Κοξ, ο ύποπτος συνελήφθη σε ιστορική χρονική περίοδο”, δήλωσε ο Πατέλ.

“Τα εγκληματολογικά στοιχεία έχουν ήδη αξιολογηθεί” από το FBI, σύμφωνα με τον Πατέλ, με πάνω από 11.000 στοιχεία να ελέγχονται. Ο Πατέλ έστειλε κι ένα μήνυμα στον δολοφονηθέντα φίλο του Τσάρλι Κερκ, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου: “Στον φίλο μου, Τσάρλι Κερκ: Ξεκουράσου τώρα, αδελφέ. Έχουμε το πόστο σου. Και θα σε δω στη Βαλχάλα”, είπε.

Πολιτική αυτοσυγκράτηση

Ο Κοξ διευκρίνισε ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον δεν ήταν φοιτητής του Πανεπιστημίου Utah Valley, όπου πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ. “Ζούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την οικογένειά του στην κομητεία Ουάσινγκτον”, είπε. Ιδιαίτερα τόνισε ότι για την τραγωδία υπαίτιος είναι ένας άνθρωπος.

Ο Κοξ ενθάρρυνε τους νέους, πολιτικά ενεργούς οπαδούς του Charlie Kirk να αντισταθούν στην παρόρμηση να ξεσπάσουν βίαια μετά τη δολοφονία του ινδάλματός τους. “Παραλαμβάνετε μια χώρα όπου η πολιτική μοιάζει με οργή. Μοιάζει η οργή να είναι η μόνη επιλογή”, δήλωσε ο Κοξ. Όμως ο κυβερνήτης τους προέτρεψε να διατηρήσουν την προσοχή τους στο ένα πρόσωπο που σύμφωνα με τις αρχές τράβηξε τη σκανδάλη.

“Υπάρχει ένα άτομο που ευθύνεται για ό,τι συνέβη εδώ, και αυτό το άτομο είναι τώρα υπό κράτηση και σύντομα θα του απαγγελθούν κατηγορίες και θα λογοδοτήσει”, είπε και εξήγησε ότι η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ αποτελεί “καμπή στην ιστορία της Αμερικής”, και σύγκρινε το γεγονός με την πολιτική και πολιτιστική αναταραχή στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

“Πιστεύω απόλυτα ότι πρόκειται για μια καμπή στην αμερικανική ιστορία”, δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης. “Το ερώτημα είναι: τι είδους καμπή; Και αυτό το κεφάλαιο μένει να γραφτεί. Είναι αυτό το τέλος ενός σκοτεινού κεφαλαίου στην ιστορία μας ή η αρχή ενός ακόμη πιο σκοτεινού κεφαλαίου στην ιστορία μας;

Αν κοιτάξετε τις αληθινές πολιτικές δολοφονίες σε αυτή τη χώρα, κάποιου με αυτό το μέγεθος, αυτό μοιάζει πολύ με τα τέλη της δεκαετίας του ’60. Και το να έχουμε μία τόσο φρικιαστική δολοφονία στην κάμερα, σε όλα μας τα χέρια και σε όλες μας τις τσέπες, δεν είμαστε καλωδιωμένοι ως ανθρώπινα όντα, βιολογικά, ιστορικά, δεν έχουμε εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε ικανοί να επεξεργαστούμε τέτοιου είδους βίαιες εικόνες”.

«Καρκίνος τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης»

Ο κυβερνήτης της Γιούτα είπε ότι οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν το συγκλονιστικό βίντεο της δολοφονίας που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κοξ αναφέρθηκε στην αστραπιαία διάδοση του βίντεο με τους θανάσιμους πυροβολισμούς του Κερκ, καθώς και στην πρόσφατη δημοσιοποίηση βίντεο με ένα θανατηφόρο μαχαίρωμα σε προαστιακό τρένο στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Είπε ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν τέτοιες φριχτές εικόνες. Ενθάρρυνε τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις συσκευές τους και αντ’ αυτού να περάσουν χρόνο με την οικογένειά τους. “Αυτό δεν είναι καλό για εμάς. Δεν είναι καλό να το καταναλώνουμε”, δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα. “Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας καρκίνος στην κοινωνία μας αυτή τη στιγμή”.