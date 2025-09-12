Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τι δείχνουν τα «μηνύματα» στις σφαίρες – «Πολιτική αυτοσυγκράτηση» η απάντηση των Ρεπουμπλικανών

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στενού και πιστού ιδεολογικού συνεργάτη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με μεγάλη απήχηση στους νεαρούς συντηρητικούς, προκάλεσε τέτοιο σοκ στις ΗΠΑ, που ορισμένοι πολιτικοί επανεξετάζουν τώρα το είδος της ελεύθερης, υπαίθριας προεκλογικής εκστρατείας.

Οι κίνδυνοι με τους οποίους φλερτάρουν όσοι ανεβαίνουν σε ένα δημόσιο βάθρο αποκαλύφθηκαν με την δολοφονία του Κερκ στη Γιούτα, ένα αρρωστημένο επιστέγασμα 12 μηνών πολιτικής βίας, στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνεται και η απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ, στην διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο 22χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ήταν ένας μαθητής με υψηλές επιδόσεις από ένα μικρό προάστιο της Γιούτα. Είχε αντιφασιστικές πεποιθήσεις, χωρίς να έχει καμία κομματική ένταξη και δεν ψήφισε στις δύο πιο πρόσφατες εκλογές, σύμφωνα με τα αρχεία εγγραφής ψηφοφόρων.

Όμως ένα μέλος της οικογένειάς του, είπε στους ερευνητές ότι ο Ρόμπινσον “είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια” και είχε ξεσπάσει κάποτε εναντίον του Κερκ, ο οποίος ήταν ο πιο συστηματικός και ένθερμος ιδεολογικός μέντορας των Συντηρητικών στης ΗΠΑ, με ιδιαίτερη απήχηση στην νεολαία.

Ο Ρόμπινσον μεγάλωσε στην πόλη Ουάσινγκτον της Γιούτα και κέρδισε υποτροφία για να φοιτήσει στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Γιούτα, σύμφωνα με τα δημόσια αρχεία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τάιλερ Τζέιμς Ρόμπινσον έγινε δεκτός στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Γιούτα με μια υψηλού κύρους ακαδημαϊκή υποτροφία, σύμφωνα με ένα βίντεο στο οποίο ο ίδιος διαβάζει την επιστολή αποδοχής του και το οποίο αναρτήθηκε στον λογαριασμό ενός μέλους της οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου ανέφερε ότι ο Ρόμπινσον φοίτησε μόνο για ένα εξάμηνο, στο Πανεπιστήμιο, το 2021. Τα αρχεία της πολιτείας της Γιούτα λένε ότι ο Ρόμπινσον ήταν εγγεγραμμένος ως ψηφοφόρος, αλλά δεν ανήκε σε κανένα πολιτικό κόμμα.

«Το καλό παιδί» και οι σφαίρες

Όλα δείχνουν ότι ο 22χρονος Ρόμπινσον είναι ένα «καλό παιδί» από μια καλή, φυσιολογική οικογένεια, με πατέρα αστυνομικό και μητέρα εργαζόμενη σε εταιρεία που βοηθά ΑμεΑ. Αυτός ο νέος άνθρωπος στις σημερινές ΗΠΑ, ριζοσπαστικοποιήθηκε. Ξέφυγε από την αντιφασιστική ιδεολογία και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, τον οποίον είχε ταυτοποιήσει ως βασικό του ιδεολογικό αντίπαλο.

Τα σημάδια στις σφαίρες που περιγράφουν οι αρχές δείχνουν ότι ο ύποπτος, ο Ρόμπινσον είχε επίσης εντρυφήσει στη διαδικτυακή κουλτούρα, αλλά είχε κρατήσει και την Antifa ιδεολογία, συνθήματα της οποίας είχε χαράξει στις σφαίρες που χρησιμοποίησε. Έριξε μία σφαίρα και στο όπλο του βρέθηκαν ακόμα τρεις.

Ο κάλυκας της σφαίρας που έριξε είχε την επιγραφή “notices bulges OwO what’s this?”. – μια αναφορά σε ένα “copypasta” – ένα κομμάτι κειμένου που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, συχνά για να τρολάρει τους ανθρώπους στο διαδίκτυο.

Σε άλλη σφαίρα ήταν γραμμένα τα μηνύματα “Γεια σου φασίστα! Πιάσε!” και τρία βέλη προς τα κάτω – ένα κοινό σύμβολο που χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει το αντιφασιστικό κίνημα.

Η δεύτερη σφαίρα είχε πάνω της χαραγμένους τους στίχους του τραγουδιού “Bella Ciao”. Το τραγούδι που τιμά τους αντάρτες της ιταλικής αντίστασης την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οι οποίοι πολέμησαν τη ναζιστική Γερμανία.

Η τρίτη σφαίρα έγραφε τις λέξεις “Αν το διαβάσεις αυτό, είσαι γκέι lmao” – και πάλι μια προφανής αναφορά στο διαδικτυακό χιούμορ στο τρολάρισμα. Η Antifa είναι μια χαλαρή συλλογή αριστερών ακτιβιστών που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ και χαρακτηρίζονται εξτρεμιστές από τους Ρεπουμπλικανούς, την τελευταία δεκαετία, με διαδηλώσεις στους δρόμους και άλλες εκδηλώσεις. Συχνά αντιτίθενται στις πολιτικές του Τραμπ και στις ακροδεξιές ομάδες.

Το μήνυμα από τους Ρεπουμπλικανούς

Καθώς η Αμερική βιώνει μια πολιτική και ένοπλη βία, η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ενέτεινε τον πολιτικό διχασμό που καλλιεργεί συστηματικά ο πρόεδρος Τραμπ επιτιθέμενος στους Δημοκρατικούς και στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ πλημμύρισαν από το συγκλονιστικό βίντεο της δολοφονίας και από μηνύματα μίσους και αντεκδίκησης. Εναντίον αυτού του κλίματος τάχθηκαν σχεδόν όλοι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί αναλυτές, οι οποίοι προειδοποιούν ότι όλα θα αλλάξουν πια στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ και στην χώρα.

Στην σημερινή (Παρασκευή) Συνέντευξη Τύπου, στην οποία ανακοινώθηκε επισήμως η σύλληψη του Ρόμπινσον και η παραπομπή του στην δικαιοσύνη, ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, Ρεπουμπλικανός ο ίδιος, ήταν πολύ προσεκτικός στο «μήνυμα» που πέρασε στο αμερικανικό κοινό και κυρίως σε όλους όσους «διψάνε για εκδίκηση».

Η δολοφονία του Κερκ είναι “επίθεση εναντίον όλων μας”, είπε. Εμφανώς συγκινημένος ομολόγησε: «Ήμουν τόσο θυμωμένος όσο ποτέ άλλοτε, τόσο λυπημένος όσο ποτέ άλλοτε. Καθώς ο θυμός με έσπρωχνε στο χείλος του γκρεμού, τα λόγια του Τσάρλι με έφεραν πίσω. “Όταν οι άνθρωποι σταματούν να μιλάνε, τότε είναι που έχουμε βία”, έλεγε ο Κερκ. Οι νέοι “αγαπούσαν και μισούσαν τον Τσάρλι” και αυτός πήγαινε στις ανοιχτές ομιλίες ούτως ή άλλως», είπε ο Κοξ.

Απευθυνόμενος στους νέους, που ήταν το βασικό ακροατήριο του Κερκ, ο Κοξ δήλωσε: “Κληροδοτείτε μια χώρα όπου η πολιτική μοιάζει με οργή. Αισθάνεται (σ.σ. η χώρα) ότι η οργή είναι η μόνη επιλογή. Η γενιά σας έχει την ευκαιρία να οικοδομήσει μια κουλτούρα πολύ διαφορετική από αυτή που υποφέρουμε αυτή τη στιγμή. Όχι προσποιούμενοι ότι οι διαφορές δεν έχουν σημασία, αλλά αγκαλιάζοντας τις διαφορές μας και κάνοντας αυτές τις δύσκολες συζητήσεις. Υπάρχει ένα άτομο που ευθύνεται για ό,τι συνέβη εδώ και αυτό το άτομο είναι τώρα υπό κράτηση και σύντομα θα του απαγγελθούν κατηγορίες και θα λογοδοτήσει» είπε ο Κοξ. Τα αμερικανικά ΜΜΕ σχολιάζουν τις δηλώσεις του ως μήνυμα «αυτοσυγκράτησης».