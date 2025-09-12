Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Με «περίπατο» επέστρεψε σε τελικό EuroBasket

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε τον ημιτελικό του EuroBasket η Γερμανία, η οποία επικράτησε της Φινλανδίας με 98-86, κερδίζοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό ύστερα από 20 χρόνια. Εκεί θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της το βαρύτιμο τρόπαιο απέναντι στην Ελλάδα ή την Τουρκία.

Η Φινλανδία μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να αιφνιδιάσει, αποκτώντας προβάδισμα επτά πόντων (4-11) μόλις στο τετράλεπτο. Όμως αυτή ήταν και η τελευταία φορά που έλεγξε τον ρυθμό. Η Γερμανία αντέδρασε, έτρεξε επιμέρους σκορ 18-8 και μετέτρεψε το -7 σε +7 (26-19), παίρνοντας τον έλεγχο. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο +4 (30-26), με τον Ντένις Σρούντερ να μοιράζει επτά ασίστ και την ομάδα του να έχει 8/15 δίποντα και 3/6 τρίποντα.

Στη δεύτερη περίοδο οι Γερμανοί ανέβασαν κι άλλο τον ρυθμό, φτάνοντας τη διαφορά στο +19 (49-30) με νέο επιμέρους σκορ 19-4. Ο Φραντζ Βάγκνερ έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση (20 πόντοι, 3/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/5 βολές), ενώ ο Σρούντερ συνέχισε σε υψηλό τέμπο (13 πόντοι, 8 ασίστ). Αντίθετα, ο Λάουρι Μάρκανεν έμεινε χαμηλά στους 8 πόντους με 0/4 τρίποντα, με τον Νκαμούα (13 πόντοι) να προσπαθεί περισσότερο για τη Φινλανδία. Το ημίχρονο βρήκε τη Γερμανία μπροστά με 61-47, έχοντας εντυπωσιακά ποσοστά (12/19 δίποντα, 8/16 τρίποντα, 13/14 βολές, 15 ασίστ και μόλις τρία λάθη).

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με αντίδραση από τους Φινλανδούς που μείωσαν στους εννέα (61-52), αλλά η απάντηση ήρθε γρήγορα. Η Γερμανία έτρεξε σερί 9-0 και ξέφυγε ξανά (70-52). Παρότι όλα έδειχναν πως η Φινλανδία θα κατέρρεε, οι Μάρκανεν, Γιάντουνεν και Ματσούνι μείωσαν τη διαφορά στις δύο κατοχές (77-71), ξαναβάζοντας ενδιαφέρον στον ημιτελικό. Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 81-73 υπέρ της Γερμανίας, που έδειχνε να έχει τον απόλυτο έλεγχο.

Στην τέταρτη περίοδο η γερμανική ομάδα κράτησε με άνεση το προβάδισμα, φτάνοντας ξανά στο +16 (96-80) και τελικά επικράτησε με 98-86, σφραγίζοντας πανηγυρικά την επιστροφή της σε τελικό Eurobasket έπειτα από δύο δεκαετίες.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-86.

