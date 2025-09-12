Ζάκυνθος: Χειροπέδες σε 20χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Ο άγριος ξυλοδαρμός έξω από τουριστικό γραφείο

Συνελήφθη, χθες το βράδυ στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, 20χρονος αλλοδαπός, αλβανικής καταγωγής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, ο 20χρονος, μαζί με άλλους δύο ομοεθνείς του, το βράδυ της 7ης Αυγούστου, επιτέθηκαν σε δύο άνδρες, επίσης Αλβανούς, έξω από τουριστικό γραφείο στον Λαγανά και τους ξυλοκόπησαν άγρια, με αποτέλεσμα να νοσηλευτούν με τραύματα στα κεφάλια και στα σώματά τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, ο 20χρονος που συνελήφθη χθες, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής είχε πάρει μαζί του και όπλο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.