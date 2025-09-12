Ζάκυνθος: Χειροπέδες σε 20χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Ο άγριος ξυλοδαρμός έξω από τουριστικό γραφείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, χθες το βράδυ στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, 20χρονος αλλοδαπός, αλβανικής καταγωγής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, ο 20χρονος, μαζί με άλλους δύο ομοεθνείς του, το βράδυ της 7ης Αυγούστου, επιτέθηκαν σε δύο άνδρες, επίσης Αλβανούς, έξω από τουριστικό γραφείο στον Λαγανά και τους ξυλοκόπησαν άγρια, με αποτέλεσμα να νοσηλευτούν με τραύματα στα κεφάλια και στα σώματά τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, ο 20χρονος που συνελήφθη χθες, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής είχε πάρει μαζί του και όπλο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι πρέπει να κάνετε το βράδυ για να χάσετε βάρος; Το μυστικό για να ξεκολλήσετε τον μεταβολισμό

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα κίνητρα στο ΕΣΥ δουλεύουν- Από τις 246 θέσεις που προκηρύχθηκαν μόνο 2 είναι χωρίς υποψηφιότητα

ΑΑΔΕ: Σε ποιες περιπτώσεις σβήνονται πρόστιμα και φόροι και επιστρέφονται χρήματα

Νέο εκπαιδευτικό επίδομα από τη ΔΥΠΑ σε ανέργους – Το ποσό, οι δικαιούχοι και οι αιτήσεις

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα πρόσωπα στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 23 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:05 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ξυλοδαρμός 13χρονου στη Θεσσαλονίκη: Διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα για την ποινική μεταχείριση του 18χρονου

Διαφωνία προέκυψε ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα όσον αφορά την ποινική μεταχείριση του ...
19:01 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Γλυφάδα: Επεισόδιο με έναν τραυματία σε λεωφορείο – Επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του, τον έσπρωξε επιβάτης

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) μέσα σε λεωφορείο της γραμ...
18:51 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σοβαρός τραυματισμός 49χρονου που έπεσε από ύψος 8 μέτρων στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 49χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Παρασκ...
18:34 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

ΚΚΕ: «Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος»

«Σήμερα, ακριβώς 12 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής στο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος