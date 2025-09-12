Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά: Στη φυλακή 61χρονος που έβαλε μαχαίρι στον λαιμό της συζύγου του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βιασμός - βία - κακοποίηση

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στα Χανιά, όταν ένας 61χρονος έπιασε ένα μαχαίρι και το έβαλε στον λαιμό της συζύγου του, προκαλώντας της αμυχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η 58χρονη συνομιλούσε στο τηλέφωνο με τον γιο τους, που σπουδάζει σε άλλη πόλη, όταν της επιτέθηκε ο 61χρονος. Ο γιος, που άκουσε τις φωνές της μητέρας του, ενημέρωσε τις αρχές κι έτσι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας, συλλαμβάνοντας τον 61χρονο.

Ο σύζυγος οδηγήθηκε χθες στο αυτόφωρο, όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 43 μηνών χωρίς αναστολή, και πήρε τον δρόμο για την φυλακή.

