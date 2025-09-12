Yu Menglong: Πέθανε ο ηθοποιός σε ηλικία 37 χρονών – Ο σταρ της σειράς «Eternal Love» στο Netflix έπεσε από κτίριο

Enikos Newsroom

διεθνή

Yu Menglong

Η κινεζική βιομηχανία της ψυχαγωγίας θρηνεί έναν από τους πιο αγαπημένους της πρωταγωνιστές, καθώς ο ηθοποιός και τραγουδιστής Yu Menglong πέθανε σε ηλικία 37 ετών έπειτα από πτώση από κτίριο, γεγονός που συγκλόνισε τους θαυμαστές του σε όλη την Ασία.

Ο Menglong, γεννημένος το 1988 στην περιοχή Μιντόνγκ της Κίνας, έγινε γνωστός μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη ρομαντική sci-fi σειρά «Eternal Love» του Netflix το 2017, ενώ νωρίτερα είχε αποκτήσει φανατικό κοινό με τη συμμετοχή του στο ιστορικό διαδικτυακό δράμα «Go Princess Go».

Πηγή: Netflix

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου από την εταιρεία που τον εκπροσωπούσε, η οποία σε δήλωσή της στο Weibo ανέφερε: «Με ανείπωτη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Menglong πέθανε στις 11 Σεπτεμβρίου. Η αστυνομία απέκλεισε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια. Ελπίζουμε να αναπαυθεί εν ειρήνη και οι δικοί του άνθρωποι να παραμείνουν δυνατοί».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν αρχικά από έναν λογαριασμό που ανήκει σε παπαράτσι, ο οποίος στη συνέχεια διαγράφηκε, ο Yu Menglong πέθανε στο Πεκίνο «έπειτα από πτώση από ύψος» στο διαμέρισμα ενός φίλου του.

Ο 37χρονος είχε περάσει το βράδυ μαζί με «πέντε» ή «έξι» φίλους, προτού κλειδωθεί σε έναν ξενώνα γύρω στις 2 τα ξημερώματα. «Όταν οι φίλοι του έφευγαν από το διαμέρισμα το πρωί στις 6, δεν μπορούσαν να τον βρουν και τελικά ανακάλυψαν το σώμα του στο ισόγειο», ανέφερε η ίδια πηγή.

«Ένας κάτοικος που έκανε βόλτα τον σκύλο του ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία απέκλεισε κάθε εγκληματική ενέργεια και συνεχίζει τις έρευνες».

Η καριέρα του Menglong ξεκίνησε το 2010, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο τηλεοπτικό talent show «Super Boy». Επέστρεψε στον διαγωνισμό το 2013, κερδίζοντας τη διοργάνωση του Πεκίνου και καταφέρνοντας να μπει στην πρώτη δεκάδα. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το πρώτο του single με τίτλο «Just Nice», ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη μουσική του πορεία.

Το 2015 παρουσίασε το πρώτο του άλμπουμ «Toy», ενώ με τον ρόλο του ως πρίγκιπας στο «Go Princess Go» απέκτησε ακόμη περισσότερους θαυμαστές.

Η διεθνής του αναγνώριση ήρθε με την ερμηνεία του ως Μπάι Ζεν στο «Eternal Love», μια σειρά που συγκέντρωσε περισσότερες από 50 δισεκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις 18 μήνες.

Η επιτυχία αυτή τον καθιέρωσε ως ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα της Κίνας και τον έφερε σε επαφή με το παγκόσμιο κοινό.

Οι έρευνες για τον θάνατό του συνεχίζονται, ωστόσο οι κινεζικές αρχές επιμένουν πως δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Με πληροφορίες από: Daily Mail

15:13 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

15:10 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

14:09 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

13:47 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

