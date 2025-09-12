Eurobasket 2025: «Ραντεβού με την ιστορία» για την Εθνική Ελλάδος – Τι λένε στο enikos.gr για το ματς με την Τουρκία Καλαφατάκης και Καμπούρης

«Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα» τραγούδησε η Γιώτα Λύδια και φαίνεται ότι αυτή η ώρα είναι απόψε για την Εθνική Ελλάδος στο Eurobasket. Οι δείκτες μετρούν αντίστροφα στην Ρίγα της Λετονίας για την ομάδα με καρδιά «λιονταριού» του Βασίλη Σπανούλη, καθώς όταν αυτοί δείξουν 21:00, θα έρθει η στιγμή του τζάμπολ της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στην ομάδα της Τουρκίας, που έχει στον πάγκο της τον γνώριμο των ελληνικών γηπέδων, Εργκίν Αταμάν.

Της Εύης Κατσώλη

Η «γαλανόλευκη» ομάδα έχοντας ξεπεράσει το δύσκολο εμπόδιο της Λιθουανίας με σκορ 87-76 στα προημιτελικά, «έσπασε την κατάρα» 16 ετών και βρίσκεται στον ημιτελικό του Eurobasket για πρώτη φορά από το 2009 και θέλει να δώσει «ραντεβού» με την ιστορία της και να λάβει μία θέση στον μεγάλο τελικό της ερχόμενης Κυριακής.

Το σίγουρο είναι ότι η αποψινή ελληνοτουρκική «μάχη» μόνο εύκολη δεν θα είναι. Η Εθνική Τουρκίας με ένα ολοκληρωμένο ρόστερ και με «αστέρες» του μπάσκετ στο δυναμικό της, θεωρείται από τις πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης και εξαρχής συγκαταλεγόταν ανάμεσα στα φαβορί.

Όμως, επειδή οι κανόνες υπάρχουν για να… καταρρίπτονται και επειδή στις κρίσιμες αναμετρήσεις η «ψυχή» και η συλλογική προσπάθεια μέσα στο τερέν μπορούν να… μιλήσουν και να νικήσουν ακόμη και τα φαβορί, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, να μείνουν συγκεντρωμένοι και να διεκδικήσουν ακόμη και να το «σηκώσουν το τιμημένο» – δανειζόμενοι το σύνθημα που έγινε «καραμέλα» στα χείλη όλων των Ελλήνων το 2004 για την Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου.

Ενόψει της μεγάλης μάχης, το enikos.gr ζήτησε την άποψη και το σχόλιο δύο σπουδαίων εκπροσώπων του ελληνικού μπάσκετ. Ο προπονητής καλαθοσφαίρισης, Γιώργος Καλαφατάκης και ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, Αργύρης Καμπούρης έκαναν τις δικές τους εκτιμήσεις, έδωσαν τα δικά τους προγνωστικά και τις προβλέψεις για το αποψινό μας της Εθνικής.

Γιώργος Καλαφατάκης: «Δίκαια διεκδικούμε μετάλλιο – Ισοδύναμο και ανταγωνιστικό το αποψινό παιχνίδι»

«Το παιχνίδι απόψε εκτιμώ ότι θα είναι πολύ ισοδύναμο και ανταγωνιστικό. Ευχή μας είναι η Εθνική μας να θριαμβεύσει. Η Τουρκία και η Σερβία ήταν εξαρχής στα φαβορί, αλλά η Ελλάδα απέδειξε ότι παιχνίδι – παιχνίδι γινόταν όλο και καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο.

Βέβαια η αποψινή αναμέτρηση έχει άλλη βαρύτητα καθώς αντίπαλός μας είναι η Τουρκία και αποκτά και πολιτικό «χρώμα» και χροιά. Θεωρώ ότι με τον ενθουσιασμό που έχουν οι παίκτες, με το θετικό κλίμα και την πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, δίκαια έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε και δίκαια διεκδικούμε και μετάλλιο. Θεωρώ ότι θα πάρουμε κάποιο μετάλλιο, μακάρι να είναι το καλύτερο» τόνισε στο enikos.gr ο κ. Καλαφατάκης και πρόσθεσε:

«Ο Εργκίν Αταμάν είναι ένας προπονητής που γνωρίζει την τεχνική και την τακτική των ελληνικών ομάδων λόγω του ότι είναι ο τεχνικός του Παναθηναϊκού και το αρνητικό είναι- αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι- ότι δεν υπάρχουν μυστικά, τρικ και τεχνάσματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η ελληνική ομάδα. Δεν έχει το στοιχείο του αιφνιδιασμού, της έκπληξης και του κρυφού άσου, καθώς ο Αταμάν έχει «διαβάσει» τις ελληνικές ομάδες. Σίγουρα όμως, το παιχνίδι θα κριθεί από την πνευματική και ψυχολογική ετοιμότητα της ομάδας».

«Ο Αταμάν παίζει με το μυαλό και προσπαθεί να προκαταβάλει την κατάσταση»

Αναφερόμενος στις δηλώσεις Αταμάν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα επιθετικά φάουλ, ο κ. Καλαφατάκης υποστήριξε: «Αυτό το κάνει κατά κόρον ο Αταμάν, προκαταβάλλει την κατάσταση. Προσπαθεί να παίξει με το μυαλό των παικτών και να προκαταβάλει τους διαιτητές. Ξέρει καλά ότι είμαστε ένας συγκινησιακός λαός και ποντάρει στο να μας επηρεάσει με αυτόν τον τρόπο, αλλά δε νομίζω ότι αυτό θα το καταφέρει ιδίως σε αυτό το παιχνίδι. Το αρνητικό είναι όμως, ότι «δυναμιτίζει» με τις δηλώσεις του εκ των προτέρων το κλίμα και προκαλεί προστριβές».

Αργύρης Καμπούρης: «Το ματς είναι μοιρασμένο – Ο Αταμάν θα στήσει παγίδες στον Αντετοκούνμπο»

«Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα» σχολίασε αρχικά στο enikos.gr ο Αργύρης Καμπούρης και συνέχισε λέγοντας:

«Το ματς είναι μοιρασμένο. Αν μπούμε με το ίδιο πάθος, τον ίδιο ζήλο, την αγωνιστική πειθαρχία και έκρηξη που έχουμε επιδείξει σε όλα τα παιχνίδια, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Δεν υπάρχουν φαβορί πλέον σε αυτό το τουρνουά. Σκεφτείτε ότι Ισπανία και Σερβία έμειναν εκτός της διοργάνωσης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «καλά το πήγαμε έως τώρα. Παιχνίδι- παιχνίδι και αυτό είναι πολύ θετικό. Έχουμε έναν Γιάννη (σ.σ. Αντετοκούνμπο) που είναι… οδοστρωτήρας αλλά ο Αντετοκούνμπο πλαισιώνεται από πολύ καλούς συμπαίκτες. Ο Αταμάν τον έχει «διαβάσει», ξέρει ότι στο «ένας εναντίον ενός» είναι άπιαστος και θέλει να του στήσει παγίδες. Αλλά δεν έχει καταλάβει ότι ο Γιάννης είναι πολύ αθλητικός σε σχέση με άλλους NBAερς και ο ίδιος ξέρει ότι του στήνουν παγίδες και μοιράζει πάσες στους συμπαίκτες του. Αν βγει το παιχνίδι με τα ελεύθερα σουτ, θα είναι μεγάλο ατού μας».

Τέλος ο κ. Καμπούρης ευχήθηκε «Καλή επιτυχία στην Εθνική μας Ομάδα και να είμαστε δίπλα τους».

Το ρόστερ της Τουρκίας για το EuroBasket 2025