Κιλκίς: Τραγωδία με 25χρονο νεκρό σε τροχαίο με την μηχανή του

Τραγωδία με έναν 25χρονο μοτοσικλετιστή νεκρό σε τροχαίο, σημειώθηκε στις 9 το βράδυ της Πέμπτης (11/9) στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυκάστρου – Κιλκίς.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. το τροχαίο συνέβη όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 25χρονος συγκρούστηκε με ένα φορτηγάκι, με οδηγό έναν 45χρονο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο μοτοσικλετιστής.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο παραμένουν αδιευκρίνιστες και ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.