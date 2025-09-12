Νατσιός: Πώς μπορεί μια κυβέρνηση να επαίρεται ότι είναι πετυχημένη όταν ο Έλληνας πολίτης χάνει το σπίτι του

Enikos Newsroom

πολιτική

Νατσιός ΔΕΘ

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ σήμερα Παρασκευή (12/9).

Μεταξύ άλλων ο κ. Νατσιός τόνισε πως, «το κόστος στέγασης, πνίγει κυριολεκτικά τους Έλληνες. Πολιτικές χωρίς σχεδιασμό, κόκκινα δάνεια, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, η χρυσή βίζα… εκτόξευσαν τις τιμές. Το 2023 o Έλληνας πολίτης, η Ελληνίδα, δαπάνησε κατά μέσο όρο το 35,2% του εισοδήματός του για στέγαση, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι μόλις 19% σε σχέση με την Ελλάδα».

Και συνέχισε: «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα είναι τελευταία σε επενδύσεις στην κατασκευή κατοικιών. Και ενώ οι Έλληνες παλεύουν να κρατήσουν το σπίτι τους, το 2024 βγήκαν σε πλειστηριασμό πάνω από 12.400 ακίνητα. Διπλάσια από το 2023 και το 2025 -άκουσα και χθες μια είδηση – πολλαπλασιάστηκαν οι κατασχέσεις, οι πλειστηριασμοί σπιτιών που χτίστηκαν με ιδρώτα και με αίμα. Η περιουσία του ελληνικού λαού ξεπουλιέται. Πώς μπορεί μια κυβέρνηση να επαίρεται ότι είναι πετυχημένη όταν ο Έλληνας πολίτης χάνει το σπίτι του; Ντροπή τους».

«”Το σπίτι μου, το κάστρο μου” έλεγε ο λαός και συνεχίζει. Γνωρίζουμε από τους γονείς μας, από τους πατεράδες μας, το πρώτο πράγμα που προσπαθούσαν να κάνουν για τα παιδιά τους είναι ένα σπίτι. Το παλάτι της κάθε οικογένειας. Για εμάς είναι παλάτια τα σπίτια, για όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως του πόσο κοστίζει. Η ΝΙΚΗ ζητά άμεση κατάργηση εδώ και τώρα των πλειστηριασμών κατοικιών. Δημιουργία ακόμη, δημόσιου Οργανισμού Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο οποίο θα μεταφερθούν όλα τα κόκκινα δάνεια των κορακιών, των funds και των τραπεζών. Και λογιστικός έλεγχος με κοινωνικά κριτήρια, όχι οριζόντια» σχολίασε.

Αναφέρθηκε σε επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας «για να στηρίξουμε ειδικές κατηγορίες πολιτών, όπως φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς που κοιμούνται μες στα αμάξια. Στέλνουμε δασκάλους στα νησιά στην Κρήτη και κοιμούνται οι δάσκαλοι μέσα στα αυτοκίνητα. Μια κατηγορία που μορφώνει το λαό, την έχουμε πεταμένη. Και μετά μιλάμε για υπουργείο Παιδείας. Υπουργείο παιδομαζώματος είναι και τίποτα άλλο».

Και πρόσθεσε: «Τριάντα πέντε χρόνια υπηρέτησα. Ξέρω τι σημαίνει δάσκαλος. Με πόσο κόπο και αγάπη έμπαινες μέσα στην τάξη και να κοιμάσαι στους δρόμους και στα αυτοκίνητα… Η ΝΙΚΗ αγωνίζεται για να ξαναφέρει ανακούφιση και ελπίδα στις ζωές των Ελλήνων. Γιατί η ακρίβεια δεν πρέπει να μας λυγίζει. Μαζί θα τη νικήσουμε».

 

