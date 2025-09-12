ΥΠΟΙΚ: Οι 83 φόροι που μείωσε η κυβέρνηση από το 2019 ως σήμερα

Enikos Newsroom

οικονομία

Κυριάκος Πιερρακάκης

Σε συνολικά 83 μειώσεις  φόρων και εισφορών έχει προχωρήσει από την αρχή της θητείας της το 2019 η κυβέρνηση. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι νέοι  φόροι που μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ,

Αναλυτικά ανάμεσα στις νέες παρεμβάσεις, περιλαμβάνονται:

  •  Η μείωση και αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη.
  • Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) στο φόρο εισοδήματος από ενοίκια.
  • Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027).
  • Η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης.
  • Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον Νομό Έβρου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.
  • Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα.
  • Η θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών.
  • Η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.

Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία. Αναμεσά τους είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες σιδηροδρομικές μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%), αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Oι πίνακες

Διαβάστε ολόκληρη τη λίστα με όλες τις μειώσεις φόρων των τελευταίων ετών εδώ

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απειλές κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στα social media – Μία σύλληψη μετά από μήνυση

Αυτή η συνήθεια μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για αιμορροΐδες κατά 46%, υποστηρίζει νέα μελέτη

Ακρίβεια: Γιατί «εκτοξεύονται» οι τιμές σε ντομάτες και ροδάκινα – Πόσο πωλούνται

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Οι 83 φόροι που μείωσε η κυβέρνηση από το 2019 ως σήμερα

Δοκιμές σε υπεραγώγιμα υλικά για το μεγαλύτερο στον κόσμο πρόγραμμα σύντηξης αποκαλύπτουν αξιόπιστο πρωτόκολλο μέτρησης

Tα 4 ζώδια που εισήλθαν σε μια πολύ πιο ήρεμη περίοδο – «Η αγάπη για τον εαυτό μας γίνεται προτεραιότητα»
περισσότερα
10:06 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ζαχαράκη: Στην πρώτη φάση κλήθηκαν περισσότεροι από 24.000 αναπληρωτές – Επιταχύνεται για τις 25 Σεπτεμβρίου η β’ φάση

«Έχουμε κενά και προσπαθούμε να τα καλύψουμε νωρίτερα καλώντας τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών...
07:58 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ανατροπή με το «μπλόκο» στα Airbnb: Σε ποιες περιοχές δεν θα επεκταθεί τελικά η απαγόρευση για νέες άδειες

Ανατροπή με το νέο «μπλόκο» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb και εκτός των ορίων περιο...
07:16 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η τέταρτη δόση – Παραδείγματα με τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

01:25 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Η Ζαφείρα Καστρινάκη νέα πρόεδρος στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων

Νέα πρόεδρος στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ), το οποίο υπάγεται στο υπουργείο ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος