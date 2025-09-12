Αθήνα: Αρχίζει από αύριο η 24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και λεωφορείων κάθε Σάββατο – Αναλυτικά τα δρομολόγια

Αρχίζει από αύριο, Σάββατο (13/9) και κάθε Σάββατο η 24ωρη λειτουργία 11 επιπλέον λεωφορειακών γραμμών, πέραν των γραμμών που ήδη εκτελούν δρομολόγια 24ωρης ή νυχτερινής λειτουργίας. Παράλληλα, από την ίδια ημέρα και κάθε Σάββατο επίσης, θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση και το Μετρό (γραμμές 2 και 3), καθώς και οι γραμμές Τραμ Τ6 και Τ7, όπως έχει ανακοινώσει ο ΟΑΣΑ.

Γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα, από 13/09:

049 Πειραιάς – Ομόνοια
221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά
608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)
842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα
11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας:

400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
500 Πειραιάς – Κηφισιά
790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 3 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ από 22:00 έως 10:00

Ο ΟΑΣΑ καλεί τους επιβάτες που επιθυμούν πρόσθετες πληροφορίες να απευθύνονται στο πληροφοριακό κέντρο 11185.

