Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε βρεθεί εξάρτημα παρακολούθησης στο σπίτι του – «Είναι στεναχωρημένος και πικραμένος»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου μίλησε το πρωί της Παρασκευής (12/9) ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης. Ο γνωστός νομικός αναφέρθηκε στις μηνύσεις που θα καταθέσει σήμερα ο επιτυχημένος ερμηνευτής εναντίον της οικογένειάς του και μίας γυναίκας, με την οποία είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν.

Μάλιστα, στη διάρκεια της συζήτησης ο Γιώργος Καλλιακμάνης αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε βοηθήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη να βρει ένα εξάρτημα παρακολούθησης που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι του.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή εξήγησε στην εκπομπή ότι: «Σήμερα θα μεταβούμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να υποβάλουμε μήνυση εναντίον των φυσικών και ηθικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του Γιώργου, αυτές τις λίγες μέρες στο Δρομοκαΐτειο. Είναι όλα τα μέλη της οικογένειάς του και μια οικογενειακή φίλη, η οποία παλαιότερα είχε και μία επαγγελματική σχέση με τον Γιώργο».

«Δεν θα στραφούμε εναντίον των γιατρών, παρόλο που έχουν γίνει διάφορα θέματα. Η μήνυση που κατατίθεται σήμερα έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση. Θα ακολουθήσουν και άλλες μηνύσεις για άλλου είδους αδικήματα, καθώς επίσης και αγωγές», πρόσθεσε.

«Βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση»

Επιπλέον, ο κ. Μερκουλίδης είπε ότι: «Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Ο Γιώργος βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά πρέπει πάνω από όλα να προασπίσει την προσωπικότητά του, την επαγγελματική του υπόσταση και την φυσική του υπόσταση. Διαφορετικά είδατε ότι σε ελάχιστο χρόνο τον τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί και κινδύνεψαν όλα αυτά. Είναι το ελάχιστο απέναντι στην υπόστασή του και στον σεβασμό προς τον εαυτό του».

«Είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. Όλο αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος γι’ αυτόν και αναγκάζεται να προβεί σε αυτή την μήνυση που θα προχωρήσουμε σε λίγο», κατέληξε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Τον παρακολουθούσαν»

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καλλιακμάνης ακούγοντας τον γνωστό νομικό, πήρε τον λόγο και αποκάλυψε: «Κύριε Μερκουλίδη αν θέλετε ρωτήστε τον Γιώργο, γιατί παλαιότερα υπήρξε ένα περιστατικό. Είχε απευθυνθεί σε εμένα ζητώντας την βοήθειά μου, γιατί θεωρούσε ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν. Τον βοήθησα και έγιναν κάποια περιστατικά. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του αλλά δεν ήταν δυνατό. Ο Γιώργος πήρε στα χέρια του τον δέκτη με τον οποίο τον παρακολουθούσαν».

