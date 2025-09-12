Σλούκας – Παπανικολάου: Το τρυφερό βίντεο που δημοσίευσε η Μαρία Δαρσινού με τα 4 παιδιά τους

Ο Κώστας Σλούκας και ο Κώστας Παπανικολάου εκτός από δύο σπουδαίοι μπασκετμπολίστες, είναι και πολλοί τρυφεροί σύζυγοι και μπαμπάδες. Η Μαρία Δαρσινού και η Αγγελική Μπίθα είναι οι γυναίκες που με την αγάπη τους και την φροντίδα τους στηρίζουν καθημερινά τους επιτυχημένους αθλητές. Οι γυναίκες των καλαθοσφαιριστών βρίσκονται μαζί με τα παιδιά τους στην Ρίγα της Λετονίας, όπου διακριτικά στέκονται στο πλευρό των ανθρώπων τους και της Εθνική μας στον αγώνα τους για την κατάκτηση του Eurobasket 2025.

Υπενθυμίζεται ότι η Αγγελική Μπίθα και ο Κώστας Παπανικολάου έχουν αποκτήσει δύο κόρες. Το πρώτο τους παιδί ήρθε στον κόσμο το 2021, ενώ το δεύτερο το 2023.

Δύο παιδιά έχουν αποκτήσει και η Μαρία Δαρσινού με τον Κώστα Σλούκα. Η κόρη του ζευγαριού γεννήθηκε το 2021 και ο γιος του το 2024.

Όπως φαίνεται, οι οικογένειες των αγαπημένων αθλητών μας κάνουν παρέα και εκτός γηπέδων. Μάλιστα, το βράδυ της Πέμπτης (11/9) η Μαρία Δαρσινού ανέβασε στο Instagram προφίλ της ένα πολύ τρυφερό βίντεο με τα 4 διαμαντάκια τους.

Στο γλυκό story βλέπουμε τα παιδιά των Παπανικολάου και Σλούκα να κάθονται στο πάτωμα ενός μαγαζιού στην Ρίγα και να απολαμβάνου την ζωντανή μουσική.