Ξένια Καλογεροπούλου: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της από το 1961 – Ποζάρει στον φακό του Κλεισθένη Δασκαλάκου σε ηλικία 25 ετών

Την Ξένια Καλογεροπούλου την γνωρίσαμε το 1958 μέσα από την επιτυχημένη ταινία «Η κυρά μας η μαμή», με πρωταγωνίστρια την Γεωργία Βασιλειάδου. Η ηθοποιός αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό, το οποίο τα επόμενα χρόνια την παρακολούθησε να διαγράφει μία σπουδαία πορεία στον χώρο της υποκριτικής τέχνης. Χθες (11/9), είχε τα γενέθλιά της και πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να της ευχηθούν.

Το «Studio Kleisthenis» στο Instagram, το οποίο δημοσιεύει φωτογραφίες του σπουδαίου καλλιτέχνη Κλεισθένη Δασκαλάκου, με αφορμή τα γενέθλια της Ξένιας Καλογεροπούλου ανήρτησε μία αδημοσίευτη φωτογραφία της.

Στο στιγμιότυπο, που τραβήχτηκε το 1961, βλέπουμε την Ξένια Καλογεροπούλου σε ηλικία 25 ετών στο σπίτι της.

«Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας ηθοποιό Ξένια Καλογεροπούλου την οποία πρωτοείδαμε στην ταινία του 1958 “Η κυρά μας η μαμή”, με μια αδημοσίευτη φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη στο σπίτι της το 1961», αναφέρεται στη λεζάντα της δημοσίευσης.