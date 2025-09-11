Γενέθλια για την Ξένια Καλογεροπούλου: Η ανάρτηση της Finos Film – «Χρόνια πολλά στο πιο δροσερό κορίτσι του ελληνικού σινεμά»

Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα (11/9) η Ξένια Καλογεροπούλου. Η επιτυχημένη ηθοποιός έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1958 με την ταινία «Η κυρά μας η μαμή» και σύντομα ξεχώρισε για το ταλέντο της, διαγράφοντας μία σπουδαία καριέρα τόσο στη μεγάλη οθόνη, όσο και στο θεατρικό σανίδι.

Η Ξένια Καλογεροπούλου φυσικά, στη διάρκεια της πορείας της στον χώρο του θεάματος, συνεργάστηκε και με την Finos Film, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο την περίοδο της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Με αφορμή τα σημερινά γενέθλια της αγαπημένης ηθοποιού, η Finos Film έκανε μία ανάρτηση στα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να της ευχηθεί.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία παραγωγής ταινιών δημοσίευσε μία παλιά φωτογραφία της Ξένιας Καλογεροπούλου και έγραψε: «Χρόνια πολλά στο πιο δροσερό κορίτσι του ελληνικού σινεμά! Αγαπημένη μας Ξένια, ευχές από όλη την παρέα της Φίνος Φιλμ για υγεία, χαρά και αγάπη».