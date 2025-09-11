Γενέθλια για την Ξένια Καλογεροπούλου: Η ανάρτηση της Finos Film – «Χρόνια πολλά στο πιο δροσερό κορίτσι του ελληνικού σινεμά»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ξένια Καλογεροπούλου
Φωτογραφία: Instagram/studio4_ert

Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα (11/9) η Ξένια Καλογεροπούλου. Η επιτυχημένη ηθοποιός έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1958 με την ταινία «Η κυρά μας η μαμή» και σύντομα ξεχώρισε για το ταλέντο της, διαγράφοντας μία σπουδαία καριέρα τόσο στη μεγάλη οθόνη, όσο και στο θεατρικό σανίδι.

Η Ξένια Καλογεροπούλου φυσικά, στη διάρκεια της πορείας της στον χώρο του θεάματος, συνεργάστηκε και με την Finos Film, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο την περίοδο της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Με αφορμή τα σημερινά γενέθλια της αγαπημένης ηθοποιού, η Finos Film έκανε μία ανάρτηση στα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να της ευχηθεί.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία παραγωγής ταινιών δημοσίευσε μία παλιά φωτογραφία της Ξένιας Καλογεροπούλου και έγραψε: «Χρόνια πολλά στο πιο δροσερό κορίτσι του ελληνικού σινεμά! Αγαπημένη μας Ξένια, ευχές από όλη την παρέα της Φίνος Φιλμ για υγεία, χαρά και αγάπη».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Finos Film (@finosfilm_official)

