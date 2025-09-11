Πρίγκιπας Χάρι: Όσα έγιναν στη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο – Είναι αυτή η τελευταία ευκαιρία για συμφιλίωση;

Enikos Newsroom

διεθνή

βασιλιάς Κάρολος πρίγκιπας Χάρι
Πηγή: EPA

Έπειτα από 19 μήνες ο πρίγκιπας Χάρι συναντήθηκε χθες με τον πατέρα του για τσάι, και το τετ-α-τετ κράτησε 54 λεπτά. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα και επικαλείται η Daily Mail αυτό ήταν το πρώτο βήμα στον δρόμο για την συμφιλίωση πατέρα και γιου.

Ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε στη Βρετανία: Ελπίδες για συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο

Ο βασιλιάς Κάρολος έφτασε χθες στην κατοικία του Clarence House στο Λονδίνο με πτήση από το Μπαλμόραλ της Σκωτίας, όπου βρισκόταν για διακοπές. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε και ο πρίγκιπας Χάρι συνοδευόμενος από τους δύο Αμερικανούς σωματοφύλακες του. Στη συνέχεια, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσαν ότι ο βασιλιάς είχε μία ιδιωτική συνάντηση για τσάι στο Clarence House με τον δούκα του Σάσσεξ.

Το Παλάτι ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει κανένα περαιτέρω σχόλιο γύρω από τη συνάντηση ή το τι συζητήθηκε. Λίγο αργότερα ένας εκπρόσωπος του Χάρι επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί και έκανε μία δήλωση με πανομοιότυπη διατύπωση με αυτήν του Παλατιού.

Πρίγκιπας Χάρι: «Θέλει να φέρει τα παιδιά του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο και να τους δείξει πού μεγάλωσε», λένε φίλοι του

Αμέσως μετά ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στις υποχρεώσεις του και μετέβη σε δεξίωση στο Λονδίνο. Όταν έφτασε ρωτήθηκε τι κάνει ο βασιλιάς. «Είναι πολύ καλά σας ευχαριστώ», απάντησε ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά.

Τα βρετανικά ΜΜΕ συμφωνούν ότι δεν είναι εύκολο ο βασιλιάς να αφήσει στο παρελθόν τα όσα έχει αποκαλύψει και τα όσα αρνητικά έχει πει ο πρίγκιπας Χάρι για τη βασιλική οικογένεια. Ωστόσο φαίνεται ότι ο βασιλιάς, Κάρολος δίνει στον γιο του μία δεύτερη ευκαιρία.

Πρίγκιπας Χάρι: Τον Σεπτέμβριο θα έχει τετ-α-τετ με τον βασιλιά Κάρολο – Απέρριψε την πρόσκληση ο πρίγκιπας Ουίλιαμ

Ο βρετανικός Τύπος έχει αποκαλύψει ότι ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αρνούνταν να δουν από κοντά τον πρίγκιπα Χάρι υπό τον φόβο ότι οτιδήποτε πουν θα καταλήξει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Με απλά λόγια μετά τις αποκαλύψεις του πρίγκιπα Χάρι πλέον δεν του είχαν εμπιστοσύνη.

Μάλιστα το πρόβλημα εμπιστοσύνης ήταν τόσο μεγάλο που τον περασμένο Φεβρουάριο το Παλάτι θεωρούσε ότι δεν μπορούσε να ενημερώσει τον πρίγκιπα Χάρι για την διάγνωση του καρκίνου του βασιλιά μέχρι να ενημερωθεί επίσημα η κοινή γνώμη, καθώς φοβόταν ότι θα «διαρρεύσει» η πληροφορία στους δημοσιογράφους.

Με την τελευταία συνάντηση, όμως, φαίνεται ότι γίνεται μία απόπειρα συμφιλίωσης. Εάν τίποτα δεν διαρρεύσει για την συνάντηση πατέρα και γιου τότε θα αρχίσει να χτίζεται και πάλι μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Άλλωστε δημόσια το Παλάτι αλλά και η επικοινωνιακή ομάδα του πρίγκιπα Χάρι φαίνεται έως τώρα να συντονίζονται και να διατηρούν μυστικό το περιεχόμενο της συνάντησης τους.

