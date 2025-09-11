Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Κατεχάκη – Καθυστερήσεις 20 λεπτών στην Αττική Οδό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αττική Οδός- κίνηση

Επιστροφή στα θρανία σήμερα και σε πολλούς δρόμους της Αττικής επικρατεί το αδιαχώρητο. Αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών- Κορίνθου, στα δύο ρεύματα της Αθηνών- Λαμίας και στον Κηφισό.

Στο… κόκκινο βρίσκονται η Αλεξάνδρας, η Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη αλλά και η άνοδος και κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας και της Βασιλίσσης Σοφίας.

Υπομονή χρειάζονται όσοι κινούνται σε Σταδίου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη Βάρης- Κορωπίου και την Λεωφόρο Σχιστού.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

15’-20’ από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα).

