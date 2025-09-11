Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Κατεχάκη – Καθυστερήσεις 20 λεπτών στην Αττική Οδό

Επιστροφή στα θρανία σήμερα και σε πολλούς δρόμους της Αττικής επικρατεί το αδιαχώρητο. Αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών- Κορίνθου, στα δύο ρεύματα της Αθηνών- Λαμίας και στον Κηφισό.
Στο… κόκκινο βρίσκονται η Αλεξάνδρας, η Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη αλλά και η άνοδος και κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας και της Βασιλίσσης Σοφίας.
Υπομονή χρειάζονται όσοι κινούνται σε Σταδίου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη Βάρης- Κορωπίου και την Λεωφόρο Σχιστού.
Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
15’-20’ από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)
5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα).
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 11, 2025