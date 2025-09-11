Πειραιάς: Μηχανική βλάβη σε πλοίο – Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες που ταξίδευαν για Αίγινα

Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες που είχαν προγραμματίσει το ταξίδι τους προς την Αίγινα, καθώς το πλοίο που θα τους μετέφερε δεν αναχώρησε εξαιτίας μηχανικής βλάβης.

Οι επιβάτες αναμένουν στο λιμάνι άλλο πλοίο, προκειμένου να μεταφερθούν στον προορισμό τους.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του το Λιμενικό:

«Απαγόρευση απόπλου του Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛΕΝΗ στο λιμάνι του Πειραιά λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλοίο θα εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Αίγινα με 64 επιβάτες, 10 ΙΧ, 12 φορτηγά και 5 δίκυκλα. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό του με μέριμνα της εταιρείας».