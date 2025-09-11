Καμίνια: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Αναζητείται ο δράστης

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε σούπερ μάρκετ στα Καμίνια. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 20:15 σε κατάστημα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγχιάλου και Θερμοπύλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, άγνωστος που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ και με την απειλή όπλου, απέσπασε από έναν 51χρονο υπάλληλο άγνωστο χρηματικό ποσό και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

