Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν πέσει νεκρός – Μια φράση για τις μαζικές επιθέσεις και μετά ουρλιαχτά

Οι ΗΠΑ βρίσκονται και πάλι αντιμέτωπες με το σκοτεινό φάσμα της πολιτικής βίας, μετά τη δολοφονία του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στενού συμμάχου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα την Τετάρτη.

Δολοφονία Κερκ: «Μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία των ΗΠΑ» – Το διάγγελμα Τραμπ και το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη

Την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ μέσω της πλατφόρμας του Truth Social, υμνώντας τον Κερκ, συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της οργάνωσης Turning Point USA, χαρακτηρίζοντάς τον «Μεγάλο, και ακόμη και Θρυλικό».

«Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι», πρόσθεσε.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αφέθηκε ελεύθερος ο ύποπτος που είχε συλληφθεί αναφέρει ο αρχηγός του FBI σε ανάρτησή του
Πηγή: Truth Social

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Όρεμ, Ντέιβιντ Γιανγκ, ο φερόμενος ως δράστης δεν έχει συλληφθεί. Ένα άτομο που συνελήφθη από τις Αρχές στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, όπου μιλούσε ο Κερκ, δεν είναι ο ύποπτος, αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Η στιγμή της δολοφονίας

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media από το Utah Valley University δείχνουν τον Κερκ να μιλά στο μικρόφωνο, καθισμένος κάτω από μια λευκή τέντα με τα συνθήματα «The American Comeback» (Η αμερικανική επιστροφή) και «Prove Me Wrong» (Απόδειξε ότι κάνω λάθος).

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Αυτή η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία μας» – Η ανάρτηση του Μπαράκ Ομπάμα

Όταν ακούγεται ένας πυροβολισμός, αίμα αναβλύζει από την αριστερή πλευρά του λαιμού του.


Θεατές σε κατάσταση σοκ ακούγονται να ουρλιάζουν, πριν αρχίσουν να τρέχουν πανικόβλητοι. Το Associated Press επιβεβαίωσε ότι τα βίντεο τραβήχτηκαν στο προαύλιο Sorensen Center του πανεπιστημίου.

Φωτογραφία: AP

Τα τελευταία λόγια του Κερκ

Ο Κερκ μιλούσε σε συζήτηση που διοργάνωσε η μη κερδοσκοπική πολιτική του οργάνωση. Λίγο πριν τον πυροβολισμό, απαντούσε σε ερωτήσεις κοινού σχετικά με τις μαζικές επιθέσεις και τη βία με όπλα.

Ένας παρευρισκόμενος ρώτησε: «Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει μαζικοί δολοφόνοι τα τελευταία 10 χρόνια;»

«Πάρα πολλοί», απάντησε ο Κερκ.

«Ξέρετε πόσοι μαζικοί δολοφόνοι υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;», τον ρώτησε ξανά ένα άτομο από το πλήθος.

Ο Κερκ ανταπάντησε: «Μετράμε ή δεν μετράμε τη βία των συμμοριών;»

Τότε ακούστηκε ο πυροβολισμός.

Φωτογραφία: AP

Το πανεπιστήμιο εκκενώθηκε άμεσα και παρέμεινε κλειστό. Τα μαθήματα ακυρώθηκαν μέχρι νεωτέρας, ενώ όσοι βρίσκονταν εντός κλήθηκαν να παραμείνουν στις θέσεις τους ώσπου να τους συνοδεύσουν με ασφάλεια οι αστυνομικοί.

Ένοπλοι αστυνομικοί περιπολούσαν στη γειτονιά γύρω από το πανεπιστήμιο, χτυπώντας πόρτες και ζητώντας πληροφορίες για τον δράστη.

Φωτογραφία: AP

Είχαν προηγηθεί αντιδράσεις για την εκδήλωση

Η εκδήλωση, που παρουσιαζόταν ως η πρώτη στάση της περιοδείας «The American Comeback Tour», είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο πανεπιστήμιο.

Διαδικτυακή αναφορά με αίτημα να απαγορευθεί στον Κερκ να εμφανιστεί είχε συγκεντρώσει σχεδόν 1.000 υπογραφές. Το πανεπιστήμιο είχε εκδώσει ανακοίνωση επικαλούμενο την Πρώτη Τροπολογία και επιβεβαιώνοντας τη «δέσμευσή του στην ελευθερία του λόγου, την πνευματική έρευνα και τον εποικοδομητικό διάλογο».

Ο ίδιος ο Κερκ είχε αναρτήσει την περασμένη εβδομάδα στο X εικόνες με αποσπάσματα ειδήσεων που έδειχναν ότι η επίσκεψή του στα πανεπιστήμια της Γιούτα προκαλούσε αντιδράσεις, γράφοντας: «Τι συμβαίνει στη Γιούτα;»

Turning Point

Η Turning Point ιδρύθηκε στα προάστια του Σικάγο το 2012 από τον τότε 18χρονο Κερκ και τον Γουίλιαμ Μοντγκόμερι, ακτιβιστή του Tea Party. Στην αρχή δεν γνώρισε επιτυχία. Ωστόσο, ο ζήλος του Κερκ να έρχεται σε αντιπαράθεση με τους φιλελεύθερους τράβηξε τελικά την προσοχή συντηρητικών χρηματοδοτών.

Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις, η Turning Point στήριξε με θέρμη τον Τραμπ μετά την εξασφάλιση του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών το 2016. Ο Κερκ υπηρέτησε ως προσωπικός βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του πρωτότοκου γιου του προέδρου, κατά την προεκλογική εκστρατεία.

Σύντομα, είχε τακτική παρουσία στα τηλεοπτικά πάνελ, όπου ενέτεινε τη ρητορική των πολιτισμικών πολέμων και εκθείαζε τον τότε πρόεδρο. Ο Τραμπ και ο γιος του ανταπέδιδαν με τον ίδιο ενθουσιασμό, συχνά μιλώντας σε συνέδρια της Turning Point.

Με πληροφορίες από: Associated Press

