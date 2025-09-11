Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αφέθηκε ελεύθερος ο ύποπτος που είχε συλληφθεί αναφέρει ο αρχηγός του FBI σε ανάρτησή του

Σε σοκ παραμένει η παγκόσμια κοινότητα έπειτα από την εν ψυχρώ δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε ανοιχτό χώρο του Πανεπιστημίου στην περιοχή Valley της Γιούτα την Τετάρτη (10/9).

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι το FBI είχε προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου για το περιστατικό.

Όμως, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (11/9) με ανάρτησή του ο αρχηγός του Ομοσπονδιακού Γραφείο Ερευνών, Κας Πατέλ, ανέφερε ότι ο κρατούμενος έπειτα από την ανακριτική διαδικασία αφέθηκε τελικά ελεύθερος.

«Ο υποκείμενος σε κράτηση αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από ανάκριση από τις Αρχές. Η έρευνά μας συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε να δημοσιοποιούμε πληροφορίες με στόχο τη διαφάνεια», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο αρχηγός του FBI.