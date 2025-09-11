Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αφέθηκε ελεύθερος ο ύποπτος που είχε συλληφθεί αναφέρει ο αρχηγός του FBI σε ανάρτησή του

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ

Σε σοκ παραμένει η παγκόσμια κοινότητα έπειτα από την εν ψυχρώ δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε ανοιχτό χώρο του Πανεπιστημίου στην περιοχή Valley της Γιούτα την Τετάρτη (10/9).

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Αυτή η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία μας» – Η ανάρτηση του Μπαράκ Ομπάμα

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι το FBI είχε προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου για το περιστατικό.

Όμως, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (11/9) με ανάρτησή του ο αρχηγός του Ομοσπονδιακού Γραφείο Ερευνών, Κας Πατέλ, ανέφερε ότι ο κρατούμενος έπειτα από την ανακριτική διαδικασία αφέθηκε τελικά ελεύθερος.

«Ο υποκείμενος σε κράτηση αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από ανάκριση από τις Αρχές. Η έρευνά μας συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε να δημοσιοποιούμε πληροφορίες με στόχο τη διαφάνεια», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο αρχηγός του FBI.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: 75 κρούσματα και 5 θάνατοι σε 18 Περιφερειακές Ενότητες

8 τύποι ανθρώπων που κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη και μας εξαντλούν συναισθηματικά

Τσιάρας: Τη Δευτέρα η σύσκεψη με τους Περιφερειάρχες για τις ζωονόσους- Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Ποιοι μπορούν να έχουν έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ και πώς

Το Xbox έρχεται στα αυτοκίνητα – Τι φέρνει η νέα συνεργασία LG και Microsoft

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:23 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Κερκ: Ο Τραμπ την χαρακτήρισε ως μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία των ΗΠΑ σε διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό ε

Ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον αμε...
03:30 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

WSJ: Ο Τραμπ επισήμανε οργισμένα στον Νετανιάχου ότι η επίθεση στο Κατάρ δεν ήταν «σοφή»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου πως ...
03:21 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σύγχυση για το αν οι αρχές των ΗΠΑ έχουν συλλάβει τον δράστη

Σύγχυση μοιάζει να επικρατεί για το εάν οι Αρχές έχουν συλλάβει – ή όχι – τον δράστη της δολοφ...
02:00 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Πολιτική» την χαρακτηρίζουν οι Αρχές – Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη

Σε εξέλιξη είναι το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι Αρχές της Γιούτα για τη σύλληψη το...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος