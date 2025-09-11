Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αφέθηκε ελεύθερος ο ύποπτος που είχε συλληφθεί αναφέρει ο αρχηγός του FBI σε ανάρτησή του

Σε σοκ παραμένει η παγκόσμια κοινότητα έπειτα από την εν ψυχρώ δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε ανοιχτό χώρο του Πανεπιστημίου στην περιοχή Valley της Γιούτα την Τετάρτη (10/9).
Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι το FBI είχε προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου για το περιστατικό.
Όμως, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (11/9) με ανάρτησή του ο αρχηγός του Ομοσπονδιακού Γραφείο Ερευνών, Κας Πατέλ, ανέφερε ότι ο κρατούμενος έπειτα από την ανακριτική διαδικασία αφέθηκε τελικά ελεύθερος.
«Ο υποκείμενος σε κράτηση αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από ανάκριση από τις Αρχές. Η έρευνά μας συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε να δημοσιοποιούμε πληροφορίες με στόχο τη διαφάνεια», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο αρχηγός του FBI.
The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency https://t.co/YXsG6YpFR5
— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025