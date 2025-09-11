Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Αυτή η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία μας» – Η ανάρτηση του Μπαράκ Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, καταδίκασε κι αυτός με τη σειρά του την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τονίζοντας σε ανάρτησή του ότι «αυτού του είδους η απεχθής βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας». Παράλληλα, τονίζει ότι δεν είναι γνωστό το κίνητρο της πράξης αυτής.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ώθησε το άτομο που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, αλλά αυτό το είδος απεχθούς βίας δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας. Η Μισέλ και εγώ θα προσευχόμαστε για την οικογένεια του Τσάρλι απόψε, ειδικά για τη σύζυγό του Έρικα και τα δύο μικρά παιδιά τους», έγραψε ο Ομπάμα.

We don’t yet know what motivated the person who shot and killed Charlie Kirk, but this kind of despicable violence has no place in our democracy. Michelle and I will be praying for Charlie’s family tonight, especially his wife Erika and their two young children.

— Barack Obama (@BarackObama) September 10, 2025