Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Η είδηση προκαλεί σοκ» – Η ανάρτηση της Τζόρτζια Μελόνι

Enikos Newsroom

διεθνή

Μελόνι
Φωτογραφία: Reuters

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε μέσω X ότι «η είδηση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, νεαρού και δημοφιλή ρεπουμπλικανού ακτιβιστή, προκαλεί σοκ».

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της εσπευσμένης μεταφοράς του σε νοσοκομείο

«Πρόκειται για μια φρικτή δολοφονία, μια βαθιά πληγή για όποιον πιστεύει στην δημοκρατία και για όποιον πιστεύει στην ελευθερία. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους συγγενείς του και στην αμερικανική συντηρητική κοινότητα», πρόσθεσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: 75 κρούσματα και 5 θάνατοι σε 18 Περιφερειακές Ενότητες

8 τύποι ανθρώπων που κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη και μας εξαντλούν συναισθηματικά

Τσιάρας: Τη Δευτέρα η σύσκεψη με τους Περιφερειάρχες για τις ζωονόσους- Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Ποιοι μπορούν να έχουν έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ και πώς

Το Xbox έρχεται στα αυτοκίνητα – Τι φέρνει η νέα συνεργασία LG και Microsoft

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:30 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

WSJ: Ο Τραμπ επισήμανε οργισμένα στον Νετανιάχου ότι η επίθεση στο Κατάρ δεν ήταν «σοφή»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου πως ...
03:21 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σύγχυση για το αν οι αρχές των ΗΠΑ έχουν συλλάβει τον δράστη

Σύγχυση μοιάζει να επικρατεί για το εάν οι Αρχές έχουν συλλάβει – ή όχι – τον δράστη της δολοφ...
02:00 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Πολιτική» την χαρακτηρίζουν οι Αρχές – Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη

Σε εξέλιξη είναι το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι Αρχές της Γιούτα για τη σύλληψη το...
23:52 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ – Η ανάρτηση του Τραμπ

Με ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης πριν λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος