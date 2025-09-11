Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της εσπευσμένης μεταφοράς του σε νοσοκομείο

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του συντηρητικού ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πυροβολισμό που έχει δεχτεί ο Κερκ στον χώρο του πανεπιστημίου της Γιούτα.

Σε αυτό φαίνεται το κοινό να σκορπά τρομοκρατημένο, ενώ την ίδια στιγμή ομάδα ασφαλείας μεταφέρει στα χέρια τον χτυπημένο ινφλουένσερ, βάζοντάς τον μέσα σε ένα όχημα για α μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Η ένταση είναι μεγάλη και στον τόπο του συμβάντος κυριολεκτικά επικρατεί πανικός.

