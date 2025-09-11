Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της εσπευσμένης μεταφοράς του σε νοσοκομείο

Enikos Newsroom

διεθνή

ΚΕΡΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΟΥΤΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του συντηρητικού ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Πολιτική» την χαρακτηρίζουν οι Αρχές – Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη

Συγκεκριμένα, πρόκειται για βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πυροβολισμό που έχει δεχτεί ο Κερκ στον χώρο του πανεπιστημίου της Γιούτα.

Σε αυτό φαίνεται το κοινό να σκορπά τρομοκρατημένο, ενώ την ίδια στιγμή ομάδα ασφαλείας μεταφέρει στα χέρια τον χτυπημένο ινφλουένσερ, βάζοντάς τον μέσα σε ένα όχημα για α μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Η ένταση είναι μεγάλη και στον τόπο του συμβάντος κυριολεκτικά επικρατεί πανικός.

Δείτε το βίντεο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: 75 κρούσματα και 5 θάνατοι σε 18 Περιφερειακές Ενότητες

8 τύποι ανθρώπων που κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη και μας εξαντλούν συναισθηματικά

Τσιάρας: Τη Δευτέρα η σύσκεψη με τους Περιφερειάρχες για τις ζωονόσους- Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Ποιοι μπορούν να έχουν έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ και πώς

Το Xbox έρχεται στα αυτοκίνητα – Τι φέρνει η νέα συνεργασία LG και Microsoft

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:30 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

WSJ: Ο Τραμπ επισήμανε οργισμένα στον Νετανιάχου ότι η επίθεση στο Κατάρ δεν ήταν «σοφή»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου πως ...
03:21 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σύγχυση για το αν οι αρχές των ΗΠΑ έχουν συλλάβει τον δράστη

Σύγχυση μοιάζει να επικρατεί για το εάν οι Αρχές έχουν συλλάβει – ή όχι – τον δράστη της δολοφ...
02:00 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Πολιτική» την χαρακτηρίζουν οι Αρχές – Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη

Σε εξέλιξη είναι το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι Αρχές της Γιούτα για τη σύλληψη το...
23:52 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ – Η ανάρτηση του Τραμπ

Με ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης πριν λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος