Η δικαίωση του Κώστα Χαρδαβέλλα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Αιγαίο – Τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ πριν από 15 χρόνια

Ένα βίντεο με όσα είχε πει πριν από 15 χρόνια ο Κώστας Χαρδαβέλλας για τους υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο και γενικότερα στην Ελλάδα, ανέβασε η σύζυγός του, Μαρία Παναγοπούλου στο Instagram, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποβολή προσφοράς από την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ Energy για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

«Διαβάζοντας σήμερα, Σεπτέμβριο 2025, περί νέων δεδομένων για να αξιοποιηθούν (κάποτε…) οι ενεργειακοί πόροι της χώρας μας, γύρισα 15 χρόνια πίσω. Τότε που ο Κώστας αφιέρωνε εκατοντάδες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές ώρες, αρθρογραφίες και, κυρίως, στοιχεία Δημοσιογραφικής έρευνας για τους Ελληνικούς υδρογονάνθρακες. Ενόχλησε, γι’ αυτό αμφισβητήθηκε και χλευάστηκε, πληγώθηκε πολύ γι’ αυτό, αλλά δεν έπαψε να μας λέει “να έχετε υπομονή γιατί η ζωή δίνει πάντα τις απαντήσεις της”. Ελπίζω να τις ακούς εκεί πάνω» έγραψε η Μαρία Παναγοπούλου στο Instagram.

Τι είχε πει ο Κώστας Χαρδαβέλλας πριν από 15 χρόνια

Στο βίντεο που ανάρτησε η Μαρία Παναγοπούλου, ο Κώστας Χαρδαβέλλας συνομιλεί με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALTER, για το θέμα των υδρογονανθράκων.

«Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας πρωθυπουργός, όχι μόνο ο Γιώργος Παπανδρέου, Έλληνας πρωθυπουργός γενικά τα τελευταία 30 χρόνια, λέει πρώτον, ότι υπάρχουν κοιτάσματα που πρέπει να τα βρούμε, και δεύτερον, ότι θα κάνουμε οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Να σας θυμίσω ότι από το 2004 η Κύπρος πραγματικά παρακαλεί τις ελληνικές κυβερνήσεις να συνεργαστούν τα δύο κράτη για να οριοθετήσουν τη γειτονιά μας, και μέχρι τώρα οι ελληνικές κυβερνήσεις, από ένα φοβικό σύνδρομο έναντι της Τουρκίας, δεν προχωρούσαν σε αυτή την ενέργεια», είχε πει τότε ο Κώστας Χαρδαβέλλας

Σχετικά με τις συνομιλίες και τις διαβουλεύσεις που γίνονταν τότε με την Λιβύη, την Κύπρο το Ισραήλ και την Αίγυπτο, ο σπουδαίος δημοσιογράφος είχε αναφέρει: «Αυτή η περιοχή, που είναι εκεί πέρα, νότια της Κρήτης, περιλαμβάνει τεράστιες ποσότητες – μιλάμε για τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Φυσικό αέριο που είναι και ελληνικό και θα μπορούσε πραγματικά να κατακλύσει την Ευρώπη και να μας σώσει αυτή την κρίσιμη στιγμή. Εκεί λοιπόν πλέον προχωρούν οι προσπάθειες και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης. Το επόμενο βήμα είναι ότι θα δημιουργηθεί ένας φορέας… Ένας φορέας, ο οποίος ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί, διότι το διυπουργικό συμβούλιο περιμένει τις εισηγήσεις του υπουργού Άμυνας και του υπουργού Εξωτερικών. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι καθαρά θέμα σχέσεων με την Τουρκία».

«Μόλις λοιπόν γίνουν αυτές οι εισηγήσεις, θα γίνει ο φορέας και θα κληθούν οι ξένες εταιρείες που έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον – μιλάμε για τις μεγάλες ξένες εταιρείες Νορβηγίας, Αμερικής, Ρουμανίας – να έρθουν εδώ και να αρχίσουν τις έρευνες, για να βρουν τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Υπάρχουν εικόνες, και από δορυφόρους αλλά και από σεισμικές έρευνες, που έχουν βρει τα κοιτάσματα αυτά κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην περιοχή Κατακόλου, στο Βόρειο Αιγαίο δίπλα στη Θάσο, στο Καστελόριζο και βεβαίως νότια της Κρήτης» είχε καταλήξει τότε ο Κώστας Χαρδαβέλλας.

«Απόλυτη δικαίωση»

«Απόλυτη δικαίωση για τον Κώστα Χαρδαβέλλα» σχολίασε ο Νίκος Χατζηνικολάου, κάτω από την ανάρτηση της Μαρία Παναγοπούλου.