Συγκινεί η Αντζελίνα Τζολί για την απώλεια της μητέρας της: «Δεν ήθελε να την κοιτάζουν σαν ασθενή»

Την πιο ανθρώπινη και ευάλωτη πλευρά της έδειξε η Αντζελίνα Τζολί, πριν από λίγες ώρες, όταν και έδωσε το παρών στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Epilogue» στο φετινό φεστιβάλ της Βενετίας. Εκεί, η λαμπερή σταρ του Χόλιγουντ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της μιλώντας για την αγαπημένη της μητέρα.

Συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε και σε απόσπασμα που κάνει τον γύρω του διαδικτύου από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, η Αντζελίνα Τζολί εμφανίστηκε ιδιαιτέρως φορτισμένη συναισθηματικά δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να βλέπεις έναν άνθρωπο να δίνει μάχη καθημερινά».

«Η μητέρα μου δεν ήθελε να την κοιτάζουν σαν ασθενή. Ήθελε να την βλέπουν σαν γυναίκα, σαν μαμά, σαν φίλη. Θυμάμαι πως μου είχε πει το εξής. «Όλοι με ρωτούν για την ασθένεια, αλλά κανείς δεν με ρωτά τι διάβασα, τι ονειρεύομαι, τι αγαπάω». Γι’ αυτό θα έλεγα, αν έχετε κάποιον κοντά σας που περνάει κάτι τέτοιο, να του δώσετε χώρο να είναι ακόμα ο εαυτός του» τόνισε, με μάτια δακρυσμένα, η Χολιγουντιανή σταρ.

Η απώλεια της μητέρας της φέρεται ότι ήταν καθοριστική προκειμένου και η Αντζελίνα Τζολί να πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε προληπτική διπλή μαστεκτομή όταν οι γενετικοί έλεγχοι έδειξαν υψηλό κίνδυνο για καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών.