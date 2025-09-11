Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη – «Πολιτική δολοφονία» την χαρακτηρίζουν οι Αρχές

Σε εξέλιξη είναι το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι Αρχές της Γιούτα για τη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας του συντηρητικού ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ που έγινε την Τετάρτη (10/9) κατά τη διάρκεια ομιλίας που παρέθετε το θύμα σε τοπικό πανεπιστήμιο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών σημειώνουν στο πλαίσιο της ενημέρωσης προς τα ΜΜΕ ότι το κίνητρο της δολοφονίας είναι «πολιτικό», ενώ σημειώθηκε ότι ο Κερκ σκοτώθηκε με μια μόνο βολή από ελεύθερο σκοπευτή που ήταν τοποθετημένος σε κάποιο σημείο του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Παράλληλα, οι Αρχές τονίζουν ότι παραμένει άγνωστο αν ο δράστης είναι ακόμα εντός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, καθώς ερευνάται και το ενδεχόμενο να υπάρχει και συνεργός, ενώ φέρεται να έχει συλληφθεί ένας ύποπτος.