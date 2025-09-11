Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο πρόεδρος Τραμπ διατάσσει οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες

Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στις ΗΠΑ σε ένδειξη τιμής στον συντηρητικό ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ, τον οποίο δολοφόνησε την Τετάρτη (10/9) ένοπλος σε εκδήλωση στη Γιούτα, ανακοίνωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Τσάρλι Κερκ: Πυροβόλησαν τον ακτιβιστή και σύμμαχο του Τραμπ σε εκδήλωση πανεπιστημίου – Βίντεο-σοκ

«Σε ένδειξη τιμής στον Τσάρλι Κερκ, αληθινά σπουδαίο Αμερικανό πατριώτη, διατάσσω όλες οι αμερικανικές σημαίες απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής στις 18:00» (τοπική ώρα· στη 01:00 της Δευτέρας ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

 

