Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο πρόεδρος Τραμπ διατάσσει οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες

Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στις ΗΠΑ σε ένδειξη τιμής στον συντηρητικό ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ, τον οποίο δολοφόνησε την Τετάρτη (10/9) ένοπλος σε εκδήλωση στη Γιούτα, ανακοίνωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Σε ένδειξη τιμής στον Τσάρλι Κερκ, αληθινά σπουδαίο Αμερικανό πατριώτη, διατάσσω όλες οι αμερικανικές σημαίες απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής στις 18:00» (τοπική ώρα· στη 01:00 της Δευτέρας ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ