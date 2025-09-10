Πολωνία: Νέα ρωσικά drones ανακαλύπτουν οι αρχές – Δραματικές προειδοποιήσεις για επέκταση του πολέμου στην Ευρώπη

Πολωνία: Νέα ρωσικά drones ανακαλύπτουν οι αρχές – Δραματικές προειδοποιήσεις για επέκταση του πολέμου στην Ευρώπη

Τον κίνδυνο να εξαπλωθεί ο πόλεμος από την Ουκρανία στην υπόλοιπη Ευρώπη επισημαίνουν ο ΓΓ του ΟΗΕ και ο πρόεδρος της Ιταλίας, καθώς η Πολωνία βρίσκει νέα τμήματα από ρωσικά drones στο έδαφος της και ο Ιταλός πρόεδρος προειδοποιεί για το ενδεχόμενο μια ανεξέλεγκτης σύρραξης με ασύλληπτες διαστάσεις.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε σήμερα για τον «πραγματικό κίνδυνο» εξάπλωσης της σύγκρουσης πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας, μετά την αναχαίτιση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία.

Αυτό το επεισόδιο «υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τον περιφερειακό αντίκτυπο και τον πραγματικό κίνδυνο εξάπλωσης αυτής της καταστροφικής σύγκρουσης», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Δραματική προειδοποίηση Ματαρέλα

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Ιταλίας χρησιμοποίησε ακόμα πιο τραγικές εκφράσεις. “Υπάρχει κίνδυνος να εισέλθουμε σε μια ανεξέλεγκτη σύρραξη, ασύλληπτων διαστάσεων”, δήλωσε ο πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα, αναφερόμενος στην κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη Ρωσία και στις χώρες του ΝΑΤΟ.

“Το συμβάν με τα drones στην Πολωνία είναι σοβαρότατο. Εκείνο που προκαλεί μεγάλη ανησυχία είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, από το οποίο μπορεί να κυλήσει κανείς σε ένα βάραθρο ανεξέλεγκτης βίας”, πρόσθεσε ο Ματαρέλα από την Σλοβενία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Ο Ιταλός πρόεδρος τόνισε ότι η όλη κατάσταση εκτραχύνεται και “λόγω απειλητικών δηλώσεων του Κρεμλίνου κατά ευρωπαϊκών χωρών, κάτι το οποίο προκαλεί επιπλέον ανησυχία “.

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο Σέρτζιο Ματαρέλα δήλωσε ότι “όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι απαράδεκτα” διότι “ένας ολόκληρος πληθυσμός οδηγείται στην πείνα… Είναι κάτι απαράδεκτο, όπως είναι επίσης απαράδεκτη η απέλαση του πληθυσμού και η κατοχή της Δυτικής Όχθης”.

Ζελένσκι: Να συσταθεί ευρωπαϊκή αντιαεροπορική ασπίδα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία καταδεικνύει πως η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για τη δημιουργία κοινής αντιαεροπορικής άμυνας και μιας «αποτελεσματικής ασπίδας».

«Πρέπει να εργαστούμε για ένα κοινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας και να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική (αντιπυραυλική-αντιαεροπορική) ασπίδα πάνω από την Ευρώπη», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και άλλους ευρωπαίους ηγέτες.

«Η Ουκρανία το έχει προτείνει αυτό εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με αυτό. Πρέπει να αντιδράσουμε από κοινού στις τρέχουσες προκλήσεις και να είμαστε προετοιμασμένοι σε ενδεχόμενες απειλές για όλους τους Ευρωπαίους στο μέλλον», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το BBC, οι πολωνικές αρχές βρήκαν κι άλλα ρωσικά drones που είχαν πέσει σε πολωνικό έδαφος. Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Καρολόνα Γκαλέτσκα  δήλωσε ότι ακόμα δύο ρωσικά drones βρέθηκαν στην πολωνική επικράτεια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ρωσικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών που καταρρίφθηκαν στην Πολωνία σε 14 μέχρι στιγμής. Οι πολωνικές αρχές έχουν αναφέρει ότι συνολικά 19 αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας, στην διάρκεια της νύχτας.

