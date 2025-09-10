Ντανιέλ Ποντένσε στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Πλησιάζει η στιγμή που θα σας συναντήσω και πάλι»

Ο Ντανιέλ Ποντένσε δηλώνει έτοιμος να ξαναφορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και στέλνει μήνυμα στον κόσμο των «ερυθρόλευκων» ενόψει του πρώτου φετινού εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος.

Οι ελληνικές ομάδες επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στη Super League μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται το Σάββατο τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική. Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη νέα σεζόν, καθώς στην πρεμιέρα οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν κεκλεισμένων των θυρών απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης λόγω τιμωρίας που προερχόταν από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Από όλους τους ποδοσφαιριστές, ο Ποντένσε δείχνει να περιμένει περισσότερο αυτή τη στιγμή, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες επέστρεψε στον Ολυμπιακό για τρίτη φορά στην καριέρα του. Ο ίδιος, σε μήνυμά του, τόνισε: «Πλησιάζει η στιγμή που θα σας συναντήσω και πάλι. Η ατμόσφαιρα στο μοναδικό αυτό γήπεδο μού έχει λείψει πολύ. Το συναίσθημα να αγωνίζομαι στο πλευρό σας είναι μαγικό».

Συνεχίζοντας, ο Πορτογάλος άσος πρόσθεσε: «Θα σας δω το Σάββατο στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό. Πάμε δυνατά όλοι μαζί. Πάμε να συνεχίσουμε νικηφόρα, να βάλουμε τις βάσεις για το επόμενο πρωτάθλημα, το 49ο! Ραντεβού στο Καραϊσκάκη».