Ντανιέλ Ποντένσε στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Πλησιάζει η στιγμή που θα σας συναντήσω και πάλι»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ντανιέλ Ποντένσε

Ο Ντανιέλ Ποντένσε δηλώνει έτοιμος να ξαναφορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και στέλνει μήνυμα στον κόσμο των «ερυθρόλευκων» ενόψει του πρώτου φετινού εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος.

Οι ελληνικές ομάδες επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στη Super League μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται το Σάββατο τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική. Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη νέα σεζόν, καθώς στην πρεμιέρα οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν κεκλεισμένων των θυρών απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης λόγω τιμωρίας που προερχόταν από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Από όλους τους ποδοσφαιριστές, ο Ποντένσε δείχνει να περιμένει περισσότερο αυτή τη στιγμή, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες επέστρεψε στον Ολυμπιακό για τρίτη φορά στην καριέρα του. Ο ίδιος, σε μήνυμά του, τόνισε: «Πλησιάζει η στιγμή που θα σας συναντήσω και πάλι. Η ατμόσφαιρα στο μοναδικό αυτό γήπεδο μού έχει λείψει πολύ. Το συναίσθημα να αγωνίζομαι στο πλευρό σας είναι μαγικό».

Συνεχίζοντας, ο Πορτογάλος άσος πρόσθεσε: «Θα σας δω το Σάββατο στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό. Πάμε δυνατά όλοι μαζί. Πάμε να συνεχίσουμε νικηφόρα, να βάλουμε τις βάσεις για το επόμενο πρωτάθλημα, το 49ο! Ραντεβού στο Καραϊσκάκη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: 75 κρούσματα και 5 θάνατοι σε 18 Περιφερειακές Ενότητες

8 τύποι ανθρώπων που κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη και μας εξαντλούν συναισθηματικά

Μοσχαρίσιο κρέας: Γιατί έχουν εκτοξευθεί οι τιμές – «Σε μερικούς μήνες θα δούμε εξομάλυνση»

Υπουργείο Ανάπτυξης: Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τις γενικές συνελεύσεις των φαρμακευτικών εταιρειών

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Νέα παράξενη τάση στην κρεβατοκάμαρα – Τι είναι το «sploshing» που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στο διαδίκτυο
περισσότερα
20:58 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Θρίαμβος για το ελληνικό σκάκι: Ο Νικόλας Θεοδώρου έγραψε ιστορία νικώντας τον παγκόσμιο πρωταθλητή Gukesh Dommaraju

Η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (ΕΣΟ) ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια μια Iστορ...
19:20 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Αταμάν: «Καρφί» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ενόψει του ημιτελικού με την Ελλάδα – «Κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ»

Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, λίγο μετά το τέλος της προπόνησης της Τετάρτης, μίλη...
17:35 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Euroleague: Τα σερβικά ΜΜΕ για την ανάθεση του Final Four στην Αθήνα: «Η ιστορία συνεχίστηκε… »

Oι Σέρβοι και το Βελιγράδι ήθελαν διακαώς να επιστρέψει το Final Four της Euroleague, στην Beo...
12:32 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της EuroLeague

Στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί το Final Four της Euroleague το 2026, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος