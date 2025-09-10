Δήμος Αθηναίων: «Είναι αδιανόητο να απειλούνται με όπλα οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή – Η ασφάλειά τους είναι αδιαπραγμάτευτη»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δήμος Αθηναίων

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων, σχετικά με το νέο περιστατικό επίθεσης σε εργαζόμενο της καθαριότητας, αυτή τη φορά προχτές Δευτέρα στου Γκύζη και μάλιστα με όπλο. Η δημοτική Αρχή κάνει λόγο για αδιανόητες καταστάσεις και τονίζει πως στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων, η ασφάλεια των οποίων είναι αδιαπραγμάτευτη.

Αναφέρει η ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό:

«Το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό σε βάρος εργαζόμενου της διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, κατά τη διάρκεια του 701ου προγράμματος αποκομιδής κάδων απορριμμάτων στην 7η Δημοτική Κοινότητα, στην περιοχή του Γκύζη.

Συγκεκριμένα, οι εργάτες αποκομιδής εκτελούσαν τα καθήκοντά τους, όταν άγνωστος δημότης προσέγγισε έναν εργαζόμενο, διαμαρτυρόμενος με φράσεις απειλητικού χαρακτήρα. Λίγη ώρα αργότερα, επανεμφανίστηκε το ίδιο άτομο, έξω από το αντικαρκινικό νοσοκομείο ‘Νίκος Κούρκουλος’, κρατώντας αυτή τη φορά όπλο και πυροβόλησε τον εργαζόμενο, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με δίκυκλο, ενώ ειδοποιήθηκαν η ‘Αμεση Δράση (100) και το 112. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο εργαζόμενος κατέθεσε λεπτομερώς όσα συνέβησαν, στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης.

Το πρωτοφανές αυτό γεγονός καταδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο τις σοβαρές απειλές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του δήμου Αθηναίων, ενώ επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης μας.

Ο δήμος Αθηναίων καταδικάζει απερίφραστα την εγκληματική αυτή ενέργεια και δηλώνει πως θα σταθεί με κάθε τρόπο στο πλευρό των εργαζομένων του και θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες Αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία του δράστη».

Όπως καταλήγει, «είναι αδιανόητο, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της δημόσιας υγείας και την καθαριότητα της πόλης μας, να γίνονται στόχοι επιθέσεων. Ο σεβασμός στην εργασία τους και η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας, αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και υπόθεση όλων μας».

