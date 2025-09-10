«Ιπποκράτειο»: Ο καρδιοχειρουργός είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για φακελάκι – Εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό

Είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για «φακελάκι» ο καρδιοχειρουργός που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς.

Της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, τότε του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και εκκρεμεί η δίκη του σε β’ βαθμό.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το enikos.gr, η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου αναβλήθηκε για την Παρασκευή. Του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και αφέθηκε ελεύθερος.

Νωρίτερα ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος ποινική δίωξη για δωροληψία και τον παρέπεμψε να δικαστεί στο αυτόφωρο.