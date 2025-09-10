Θάνος Πλεύρης: Συναντήθηκε με την Πρέσβη της Αυστρίας – Τι συζητήθηκε

Enikos Newsroom

πολιτική

Συνάντηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, με την Πρέσβη της Αυστρίας, Γκέρντα Βογκλ
Πηγή: Γραφείο Τύπου υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συναντήθηκε σήμερα με την πρέσβη της Αυστρίας στην Ελλάδα, Γκέρντα Βογκλ.

Πλεύρης: «Βασική μας προτεραιότητα είναι η πάταξη της λαθρομετανάστευσης»

Οι δύο πλευρές διαπίστωσαν κοινή προσέγγιση αναφορικά με το μεταναστευτικό, συζητώντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και την ανάγκη συντονισμένης αντιμετώπισης του φαινομένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η πρέσβης της Αυστρίας εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα σχετικά με την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ενώ o υπουργός παρουσίασε τις βασικές διατάξεις του νόμου, υπογραμμίζοντας τον στόχο της κυβέρνησης να ενισχύσει την ασφάλεια και να ενισχύσει τις επιστροφές.

