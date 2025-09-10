Βίντεο: 76χρονη εκτόξευσε φωτοβολίδα εναντίον 67χρονου γείτονά της

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό βίας σημειώθηκε σε συγκρότημα κατοικιών ηλικιωμένων στο Λονγκ Άιλαντ, στις ΗΠΑ, όταν μια γυναίκα 76 ετών πυροβόλησε τον γείτονά της στο πρόσωπο με πιστόλι φωτοβολίδων έπειτα από καβγά, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Κάθλιν Σούμαν κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ εναντίον του 67χρονου γείτονά της Ρίτσαρντ Κάτρον το βράδυ της Δευτέρας, έξω από τα σπίτια τους στο Belmont Vistas Senior Apartments στο Γουέστ Μπάμπιλoν, ένα κλειστό συγκρότημα κατοικιών για άτομα άνω των 55 ετών.

«Είμαστε ενήμεροι για μια συμπλοκή που σημειώθηκε χθες το βράδυ μεταξύ δύο ενοίκων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της Conifer LLC., της εταιρείας που έχει υπό την εποπτεία της το Belmont Vistas.

«Ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό μεταξύ ατόμων. Η ασφάλεια και η ευημερία των ενοίκων μας παραμένουν η πρώτη μας προτεραιότητα», πρόσθεσε.

Ο Κάτρον νοσηλεύεται, ωστόσο αναμένεται να αναρρώσει πλήρως, σύμφωνα με το NBC New York.

Η Σούμαν διακομίστηκε επίσης στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή της, ενώ την Τρίτη επρόκειτο να οδηγηθεί στο δικαστήριο για την απαγγελία κατηγοριών.

Η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει τι προκάλεσε τη διαμάχη ούτε γιατί η 76χρονη είχε στην κατοχή της πιστόλι φωτοβολίδων.