Φρίκη στη Βρετανία: Δολοφόνησε άνδρα με αναπηρία που φρόντιζε και άφησε τη σορό του να σαπίζει για 12 ημέρες – ΒΙΝΤΕΟ

Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό και οργή συγκλόνισε τη Βρετανία, καθώς ένας άνδρας που είχε αναλάβει τη φροντίδα ενός 64χρονου με αναπηρία, τον δολοφόνησε με βίαιο τρόπο και στη συνέχεια άφησε το σώμα του να αποσυντίθεται μέσα στο σπίτι, για σχεδόν δύο εβδομάδες.

Η σορός του Λίον Πρατ εντοπίστηκε στις 26 Οκτωβρίου 2024 στο σπίτι του στο Τέλφορντ της κομητείας Σρόπσαϊρ, τυλιγμένη σε πάπλωμα και σε προχωρημένη αποσύνθεση πάνω στο κρεβάτι του.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν όταν ανήσυχοι γείτονες ειδοποίησαν ότι δεν είχαν δει τον 64χρονο για εβδομάδες.

Όταν διασώστες έφτασαν στο σημείο για έλεγχο, βρήκαν μέσα στο σπίτι τον 52χρονο Τζέισον Τράντλ, ο οποίος λειτουργούσε ως «ανεπίσημος φροντιστής» του θύματος, ενώ η έντονη δυσοσμία από τη σορό ήταν ήδη εμφανής.

Το βίντεο της αστυνομίας και οι ανατριχιαστικοί διάλογοι

Βίντεο από κάμερα σώματος που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του West Mercia καταγράφει τη στιγμή που οι διασώστες φτάνουν στο σπίτι.



Σε αυτό, ένας από τους διασώστες ακούγεται να λέει στον συνάδελφό του: «Μπορείς να το μυρίσεις αυτό;»

Μόλις μπήκαν στο σπίτι, ο Τράντλ υπέδειξε μια κλειστή πόρτα υπνοδωματίου. «Εκεί μέσα. Είναι νεκρός εδώ και περίπου 12 ημέρες», του είπε.

Όταν ρωτήθηκε πώς πέθανε ο Πρατ, μιλούσε αόριστα. Στην ερώτηση πώς τον βρήκε, απάντησε: «Δεν πρόκειται να σχολιάσω αυτό».

«Δεν τον σκότωσα. Απλώς πέθανε», πρόσθεσε.

Όταν οι διασώστες τον ρώτησαν αν είχε ενημερώσει κάποιον, απάντησε «Όχι» και συνέχισε λέγοντας: «Κανείς δεν ξέρει ότι είμαι εδώ, δεν έχω χρήματα, πρέπει να φροντίσω αυτόν τον σκύλο. Οπότε πού να πάω και τι να κάνω;»

Όταν πιέστηκε περαιτέρω, δήλωσε με θράσος: «Δεν πρόκειται να απαντήσω σε καμία ερώτηση».

Οι ισχυρισμοί του δράστη για το θύμα

Ο Τράντλ επιχείρησε να παρουσιάσει το θύμα ως άτομο με προβλήματα συμπεριφοράς λόγω της υγείας του, λέγοντας ότι ήταν «εκτός ελέγχου» και «έχανε τα λογικά του».

«Έπρεπε να τον κλειδώνω μέσα στο σπίτι όταν έφευγε για ψώνια», ισχυρίστηκε. «Κυριολεκτικά, έχανε κάθε έλεγχο», πρόσθεσε.

Όταν έφτασε η αστυνομία και τον ρώτησε πώς πέθανε ο Πρατ, εκείνος απάντησε: «Επόμενη ερώτηση».

Λίγο αργότερα συνελήφθη επί τόπου.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Αρχικά, ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ωστόσο στη συνέχεια του ασκήθηκε δίωξη για δολοφονία, μετά τα ευρήματα της νεκροψίας.

Η εξέταση έδειξε ότι το θύμα έφερε σοβαρά τραύματα στην πλάτη, στα πλευρά και στον λαιμό, τα οποία ήταν συμβατά με στραγγαλισμό και απαιτούσαν «σημαντική δύναμη» για να προκληθούν.

Η σχέση δράστη και θύματος

Στο δικαστήριο αποκαλύφθηκε ότι ο Τράντλ είχε μετακομίσει στο σπίτι του Πρατ περίπου ενάμιση χρόνο πριν από τη δολοφονία, αφού γνωρίστηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων.

Ο δράστης ήταν άστεγος και συμφώνησε να παρέχει καθημερινή φροντίδα στον 64χρονο, ο οποίος ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο και αντιμετώπιζε πολλαπλά προβλήματα υγείας.

Ο εισαγγελέας Ρίτσαρντ Μπάρακλοου δήλωσε στο δικαστήριο: «Του είπε ότι ήταν άστεγος και προσκλήθηκε να μείνει μαζί του. Ήταν ο ανεπίσημος φροντιστής του κυρίου Πρατ».

Η δίκη

Ο Τράντλ παραδέχθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, αλλά αρνήθηκε τη δολοφονία, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε δίκη στο Πρωτοδικείο του Στάφορντ.

Είχε ήδη παραδεχθεί ότι παρεμπόδισε τη νόμιμη ταφή του θύματος και ότι διέπραξε απάτη, χρησιμοποιώντας την τραπεζική κάρτα του Πρατ σε τοπικό κατάστημα ενώ εκείνος ήταν νεκρός στο σπίτι.

Τελικά, οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για δολοφονία και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστη ποινή τα 19 χρόνια, από το Πρωτοδικείο του Worcester, την Παρασκευή 10 Απριλίου.

Με πληροφορίες από: Daily Mail