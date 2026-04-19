Premier League: Νίκη με γκολ στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων η Λίβερπουλ – Τρίποντο παραμονής για τη Νότιγχαμ

Ο αρχηγός το πήρε πάνω του. Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε τη νίκη στη Λίβερπουλ στο ντέρμπι του Μέρσεσαϊντ, μετά από συναρπαστικό ματς στην έδρα της Εβερτον με 2-1, για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ο Μο Σαλάχ άνοιξε το σκορ (29′), αλλά τα «ζαχαρωτά» βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Μπέτο στο 54ο λεπτό. Ολα έδειχναν πως το ματς θα λήξει ισόπαλο, αλλά ο Ολλανδός σταρ είχε διαφορετική γνώμη και χάρισε τη σπουδαία νίκη στην ομάδα του.

Στο μεταξύ η ;Aστον Βίλα, έχοντας σε καταπληκτική ημέρα τον Ολι Γουότκινς, που πέτυχε δύο γκολ και έδωσε μια ασίστ, προηγήθηκε στο «Βίλα Παρκ» της Σάντερλαντ με 3-1 και ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει τη νίκη, αλλά στο τέλος οι «μαύρες γάτες» κατάφεραν μέσα σε δύο λεπτά να βρουν δύο γκολ με τους Χιούμ (86′) και Ισιντορ (87′) και να παγώσουν τις κερκίδες. Η ομάδα του Ουνάι Εμερι όμως είχε έναν άσο στο μανίκι, καθώς μπήκε ως αλλαγή ο Εϊμπραχαμ και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 4-3, δίνοντας της πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια να συμμετέχει στο Champions League, καθώς «έπιασε» ξανά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Τέλος ο Μόργκαν Γκιμπς «καθάρισε» για τη Νότιγχαμ στο καθοριστικό ματς κόντρα στην Μπέρνλι με 4-1. Ο Αγγλος διεθνής μεσοεπιθετικός πέτυχε χατ τρικ και απομάκρυνε τον κίνδυνο του υποβιβασμού από το «Σίτι Γκράουντ».

Ta αποτελέσματα της 33ης στην Premier League, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0

Λιντς-Γουλβς 3-0 (18′ Τζάστιν, 20′ Οκαφόρ, 90’+ Κάλβερτ/Λιούιν)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 1-2 (68′ Οσούλα-32′ Ταβερνίερ, 85′ Τρουφέ)

Τότεναμ-Μπράιτον 2-2 (39′ Πόρο, 77′ Σίμονς – 45’+3 Μιτόμα, 90’+5 Ρούτερ)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 0-1 (43′ Κούνια)

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 4-3 (2′, 36′ Γουότκινς, 46′ Ρότζερς, 90’+ Εϊμπραχαμ-9′ Ριγκ, 86′ Χιούμ, 87′ Ισιντορ))

Έβερτον-Λίβερπουλ 1-2 (54′ Μπέτο-29′ Σαλάχ, 90’+ Φαν Ντάικ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι 4-1 (62′, 69′, 77′ Γκιμπς/Γουάιτ, 90’+ Ζεσούς-45+ Φλέμινγκ)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ 19/4

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ 20/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)

Άρσεναλ 70 -32αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 64 -31αγ.

Μάντσεστερ Γ. 58

Άστον Βίλα 58

Λίβερπουλ 55

Τσέλσι 48

Μπρέντφορντ 48

Μπόρνμουθ 48

Έβερτον 47

Μπράιτον 47

Σάντερλαντ 46

Φούλαμ 45

Κρίσταλ Πάλας 42 -31αγ.

Νιούκαστλ 42

Λιντς 39

Νότιγχαμ Φόρεστ 36

Γουέστ Χαμ 32 -32αγ.

Τότεναμ 31

Μπέρνλι 20

Γουλβς 17